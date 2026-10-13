«Я уже с пробегом»: Наташа Королева раскрыла, почему отказалась худеть на уколах дальше
Наташа Королева перестала худеть ради естественной внешности
Наташа Королева призналась, что после снижения веса с помощью препарата не планирует худеть дальше. Певица решила выходить из процесса постепенно, чтобы сохранить естественный внешний вид и не обращаться к пластическим хирургам.
Она рассказала, что уже имеет опыт голодания и понимает, как важно правильно завершать ограничения. По ее словам, такой же подход нужен и после применения препарата для похудения.
«У меня был опыт в голодании. Если ты колол препарат и достиг результата, нужно выходить постепенно», — объяснила артистка в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv
Королева отметила, что сейчас ей важно не перестараться со снижением веса. Она опасается, что дальнейшее похудение скажется на состоянии кожи и лице.
«Девочка я уже с пробегом. Мне нужно, чтобы личико не сморщилось. Если я больше похудею, я вся обвисну, а идти к пластическим хирургам я не хочу», — поделилась певица.
Артистка назвала себя сторонницей аппаратной косметологии. Она не исключила, что когда-нибудь прибегнет к пластической хирургии, но пока не видит в этом необходимости. Певица добавила, что похудение повлияло и на подготовку ее нового клипа. Для съемок она пригласила художника по костюмам Алину Герман, вместе они подобрали образы. Однако после снижения веса все выбранные платья оказались велики. Из-за этого съемки пришлось отложить. Королева пояснила, что Герман занята, поэтому быстро подобрать новые наряды пока не удалось.