«Я уже с пробегом»: Наташа Королева раскрыла, почему отказалась худеть на уколах дальше

13 октября 2026, 13:44

Наташа Королева перестала худеть ради естественной внешности

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Наташа Королева призналась, что после снижения веса с помощью препарата не планирует худеть дальше. Певица решила выходить из процесса постепенно, чтобы сохранить естественный внешний вид и не обращаться к пластическим хирургам.





Она рассказала, что уже имеет опыт голодания и понимает, как важно правильно завершать ограничения. По ее словам, такой же подход нужен и после применения препарата для похудения.





«У меня был опыт в голодании. Если ты колол препарат и достиг результата, нужно выходить постепенно», — объяснила артистка в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv

«Девочка я уже с пробегом. Мне нужно, чтобы личико не сморщилось. Если я больше похудею, я вся обвисну, а идти к пластическим хирургам я не хочу», — поделилась певица.