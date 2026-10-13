Елизавета Боярская запаниковала прямо во время спектакля из-за звонка телефона

13 октября 2026, 12:32

Елизавета Боярская вспомнила, как её случайный будильник нарушил тишину в театре

Елизавета Боярская (Фото: Instagram* / @lizavetabo)

Елизавета Боярская поделилась в соцсетях историей, за которую ей до сих пор неловко. Актриса вспомнила неприятный случай, произошедший во время театрального спектакля. В самый неподходящий момент у неё в сумке неожиданно зазвонил телефон, нарушив тишину в зале.





Как выяснилось, на вечер в телефоне был установлен будильник. Возможно, это было напоминание или случайная настройка, о которой артистка забыла. Когда устройство внезапно подало сигнал, Боярская начала судорожно искать его в сумочке, пытаясь как можно быстрее прекратить звонок.





«У меня на вечер был поставлен будильник, возможно, это было какое-то напоминание или случайность какая-то, но у меня стал звонить будильник. И я рылась в сумочке, и испытывала панику, и тахикардия, давление, покраснела, побледнела, вспотела, всё вместе. Выключила, мне было, конечно, ужасно неловко, стыдно», — откровенно рассказала Елизавета.