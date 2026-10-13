Елизавета Боярская запаниковала прямо во время спектакля из-за звонка телефона
Елизавета Боярская вспомнила, как её случайный будильник нарушил тишину в театре
Елизавета Боярская поделилась в соцсетях историей, за которую ей до сих пор неловко. Актриса вспомнила неприятный случай, произошедший во время театрального спектакля. В самый неподходящий момент у неё в сумке неожиданно зазвонил телефон, нарушив тишину в зале.
Как выяснилось, на вечер в телефоне был установлен будильник. Возможно, это было напоминание или случайная настройка, о которой артистка забыла. Когда устройство внезапно подало сигнал, Боярская начала судорожно искать его в сумочке, пытаясь как можно быстрее прекратить звонок.
«У меня на вечер был поставлен будильник, возможно, это было какое-то напоминание или случайность какая-то, но у меня стал звонить будильник. И я рылась в сумочке, и испытывала панику, и тахикардия, давление, покраснела, побледнела, вспотела, всё вместе. Выключила, мне было, конечно, ужасно неловко, стыдно», — откровенно рассказала Елизавета.По словам актрисы, ситуация оказалась для неё крайне стрессовой. Пока она пыталась отключить звук, её охватила паника, а переживания сопровождались сильным волнением. В итоге будильник удалось выключить, но чувство стыда после произошедшего ещё долго не давало ей покоя.
Боярская решила рассказать об этом эпизоде не просто так. Она напомнила зрителям, насколько важно проверять телефоны перед походом в театр. Даже если кажется, что звук отключён, стоит убедиться, что не сработает будильник или другое уведомление.
При этом актриса подчеркнула, что мобильные телефоны мешают не только зрителям, но и артистам на сцене. Причём отвлекать исполнителей могут не только внезапные мелодии и сигналы, но и яркие экраны гаджетов, которые особенно заметны в затемнённом зале.