Звезда популярного сериала «Во все тяжкие» скончался в возрасте 34 лет

13 октября 2026, 00:28

Американский актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался на 35-м году жизни

Рой Фрэнк «Ар Джей» Митт III (Фото: Instagram* @rjmitte)

Умер американский актёр Ар Джей Митт (полное имя — Рой Фрэнк Митт III), наиболее известный по роли Уолтера Уайта-младшего в телевизионной криминальной драме «Во все тяжкие». Ему было 34 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.