Звезда популярного сериала «Во все тяжкие» скончался в возрасте 34 лет
Умер американский актёр Ар Джей Митт (полное имя — Рой Фрэнк Митт III), наиболее известный по роли Уолтера Уайта-младшего в телевизионной криминальной драме «Во все тяжкие». Ему было 34 года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным американских СМИ, актёр скончался в понедельник в Техасе. Точные причины случившегося пока неизвестны. В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства смерти звезды.
Митт родился 21 августа 1992 года в Лафайетте, США. Как и его персонаж из «Во все тяжкие», артист страдал детским церебральным параличом (ДЦП). Всего Ар Джей появился в 53 из 62 эпизодов сериала, который выходил с 2008 по 2013 год. У актёра сложились хорошие отношения с коллегами — он поддерживал их даже после окончания проекта.
В своих интервью Митт не раз отмечал, что роль Уолтера Уайта-младшего сильно изменила его жизнь. В дальнейшем артист продолжил сниматься в кино и сериалах, работал моделью и занимался защитой прав людей с инвалидностью.
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