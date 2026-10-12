«Меня это шокировало»: Полина Диброва высказалась о внешнем виде дочери Романа Товстика

12 октября 2026, 19:04

Полина Диброва рассказала о встрече с 10-летней Алисой Товстик

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва прокомментировала в соцсетях ситуацию вокруг 10-летней Алисы — дочери бизнесмена Романа Товстика. Новая избранница предпринимателя заявила, что лично видела девочку и была шокирована её внешним видом.





Несколько дней назад Роман забрал Алису из французской школы, чтобы провести с ней выходные. Его бывшая супруга Елена Товстик назвала произошедшее похищением ребёнка. Сам бизнесмен утверждает, что действовал в рамках своих законных прав, и обещал вернуть дочь матери вечером в воскресенье.



В тот день Полина Диброва улетела на Кавказ вместе с группой, но позже решила поделиться своими впечатлениями в личном блоге. По её словам, отец долго не видел дочь и очень по ней скучал.





«Алису забрал из школы родной папа. Роман не видел дочку больше месяца и очень по ней скучал. Он забрал её на законных основаниях — согласно решению суда. Я лично видела Алису: на ней были драные штаны и ботинки с мехом — это меня шокировало. Сейчас девочка счастлива, она проводит время с отцом, а вопросы с её внешним видом уже улажены», — высказалась модель.