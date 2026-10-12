«Меня это шокировало»: Полина Диброва высказалась о внешнем виде дочери Романа Товстика
Полина Диброва прокомментировала в соцсетях ситуацию вокруг 10-летней Алисы — дочери бизнесмена Романа Товстика. Новая избранница предпринимателя заявила, что лично видела девочку и была шокирована её внешним видом.
Несколько дней назад Роман забрал Алису из французской школы, чтобы провести с ней выходные. Его бывшая супруга Елена Товстик назвала произошедшее похищением ребёнка. Сам бизнесмен утверждает, что действовал в рамках своих законных прав, и обещал вернуть дочь матери вечером в воскресенье.
В тот день Полина Диброва улетела на Кавказ вместе с группой, но позже решила поделиться своими впечатлениями в личном блоге. По её словам, отец долго не видел дочь и очень по ней скучал.
«Алису забрал из школы родной папа. Роман не видел дочку больше месяца и очень по ней скучал. Он забрал её на законных основаниях — согласно решению суда. Я лично видела Алису: на ней были драные штаны и ботинки с мехом — это меня шокировало. Сейчас девочка счастлива, она проводит время с отцом, а вопросы с её внешним видом уже улажены», — высказалась модель.Однако Елена Товстик придерживается другой версии произошедшего. Она считает, что Роман забрал Алису, чтобы повлиять на её мнение перед судебным заседанием. По словам Елены, это может отразиться на решении девочки о том, с кем из родителей она хочет остаться.
Заседание суда назначено на 16 октября в Москве. Ожидается, что Алиса должна будет высказать своё мнение о том, с кем из родителей хочет жить.