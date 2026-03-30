Диагноз как у Заворотнюк, налоги Блиновской и домашний арест: почему дело Лерчек заморозили и что будет дальше?
Мать четверых детей 33-летняя Валерия Чекалина внезапно оказалась в центре громкого скандала. Жаркие споры вокруг этой женщины не стихают, а её имя теперь известно даже тем, кто прежде не следил за блогерами и их жизнью. Как Лерчек удалось привлечь внимание столь широкой аудитории и что происходит в ее жизни после постановки страшного диагноза, расскажет «Радио 1».
Что опаснее для кошелька и психики: марафоны желаний Блиновской или денежные марафоны ЧекалинойПервой громкой историей стал скандал с Еленой Блиновской: она не заплатила налоги, о ней заговорила вся страна, и теперь она отбывает пятилетний срок в колонии. Что общего у Блиновской и Лерчек? Обе — королевы марафонов, разница только в тематике их курсов.
Считается, что Блиновская обманывала людей своими «марафонами желаний»: визуализируй яхту и особняк — и они материализуются. У кого не сбылось, те плачут и требуют вернуть деньги. А Лерчек принято оправдывать: мол, никого она не обманывала. Её марафоны про похудение — это не эзотерика. Хотя, скорее всего, те, кто не сбросил вес (или даже набрал его), тоже плачут и хотят деньги обратно.
Но самое любопытное другое: Лерчек ещё вела «денежные марафоны», где учила, как открыть своё дело и быстро взлететь. У самой блогерши есть косметическая марка и бренд нижнего белья. Её бывший муж Артём рассказывал, что к 2023 году только косметика принесла им 10 миллиардов рублей. Обычно в конце подобных марафонов разыгрывают призы, и у Чекалиной подарки были очень щедрыми.
«Самая дешевая машина стоила около 2 млн руб., самым дорогим был Porsche где-то за 6,5 млн руб. Иногда это репутационная история, иногда затраты окупаются — зависит от проекта. Но часто для людей машина — повод не слиться и дойти до конца марафона, мотивация стать лучшим», — рассказывала Лерчек изданию Forbes.Юрист Ани Багдасарян подала на Чекалину в суд после того, как приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной» за 2 миллиона рублей. Курс был заявлен как программа по личностному росту и повышению дохода, но Багдасарян назвала его бессмысленным: вместо полезных уроков Валерия советовала участницам худеть и требовать от мужей свиданий.
Суд удовлетворил иск частично. На момент разбирательства Багдасарян успела внести 1 миллион рублей. Чекалина вернула эту сумму, а также доплатила около 180 тысяч рублей, хотя изначально Ани требовала 2 миллиона неустойки, 100 тысяч компенсации морального вреда и возмещения судебных издержек.
50 млн отмытых рублей или просто «неудачный бизнес»?В марте 2023 года в подмосковном доме Валерии и Артёма Чекалиных прошли обыски. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Супруги погасили огромные суммы: сначала более 311 миллионов рублей, затем пени в 124 миллиона.
Казалось, инцидент исчерпан, но возникло новое дело — о легализации средств. Чекалиным и их бизнес-партнёру Роману Вишняку предъявили обвинение в незаконном выводе денег за границу организованной группой в особо крупном размере — 250 миллионов рублей.На фоне этих драматических событий, начиная с 2023 года, в семье разгорались нешуточные страсти. Супруги продали дом в подмосковном элитном посёлке и перебрались к подруге — в не менее роскошный, но пустующий дом, выставленный на продажу. Платили, по их собственным словам, только за коммунальные услуги.
У Чекалиных было трое общих малолетних детей, но это не спасло их брак: в марте 2024 года супруги официально развелись. Вскоре Валерия завязала отношения с танцевальным тренером Луисом Сквиччиарини, а в феврале 2026-го, будучи уже под домашним арестом, родила от него ребёнка. Роды принимали в дорогом частном роддоме. После родов плаценту отправили на гистологию — рядовая процедура, которая порой преподносит жестокие сюрпризы. Для Чекалиной это действительно стало неожиданностью: у Валерии обнаружили рак желудка.
По словам её партнёра Луиса, речь идёт о четвёртой стадии с метастазами в лёгких. Страшный диагноз поставили как раз в тот момент, когда блогерше предстояло предстать перед судом, где ей грозило до десяти лет колонии.
Адвокат Катя Гордон потребовала полностью снять с Лерчек обвинения — по причине тяжёлой болезни. Одновременно поползли слухи: Чекалиной якобы срочно нужно лететь в Китай, потому что только местные чудо-врачи способны вылечить рак на последней стадии.
Дело Лерчек приостановлено до выздоровленияЗащита Лерчек тоже потребовала приостановить уголовное дело и отменить домашний арест до выздоровления, поскольку Чекалина находится в критическом состоянии и не смогла явиться в суд. Её мать и Луис сообщили, что ей сделали ещё одну операцию на позвоночнике, самостоятельно передвигаться она не может.
Кроме того, из-за поражения костей черепа Чекалина ослепла на правый глаз. Сейчас ей предстоит лучевая терапия.Троих старших детей забрал их отец Артём Чекалин, который сам находится под домашним арестом, а за младенцем ухаживает Луис.Суд, приняв все эти обстоятельства во внимание, приостановил уголовное дело Лерчек. Это обычная практика в ситуациях, когда подсудимый по состоянию здоровья не может участвовать в заседаниях. Однако если процесс возобновится уже на стадии вынесения приговора, её могут освободить от наказания.
Погашение долга Чекалиных таинственным благодетелемВ Госдуме уже предлагают принять «закон Лерчек» — амнистию для всех тяжелобольных матерей, которых судят за преступления небольшой и средней тяжести. Тут же появились слухи о «липовой онкологии» у Лерчек. Мнения разделились. Одни утверждают, что никто не станет врать о таком диагнозе, другие полагают, что ради свободы можно и солгать. Чекалина лечится в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, поэтому предположение о сговоре врачей и подлоге выглядит натянутым.
Сейчас юристы и публика спорят о причинах болезни. Рассматриваются все версии: от халатности следователей до возможных последствий ЭКО, ведь именно эта процедура спровоцировала онкологию у Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк. Однако близкий человек Валерии видит происходящее иначе. Для Луиса сейчас важнее не то, что вызвало рак, а то, как его возлюбленная с ним сражается.
«Я не знаю других, кто любит жизнь больше, чем она. Даже в самые мрачные дни Лера находила силы улыбаться. Спасибо всем, кто беспокоится, и нашим друзьям за то, что они рядом и за их безоговорочную поддержку. Единственное, о чём я хочу попросить вас, — набраться терпения и молиться за её здоровье. Нам действительно нужна любая помощь, которую мы можем получить. Ей страшно, но настрой у неё боевой», — делился Луис в своём блоге.