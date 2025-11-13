Измена жены, участие в секс-вечеринках и скандал с половым органом: журналисту Дмитрию Диброву 66 лет. Как сейчас живет ведущий «Антропологии»?
Дмитрий Александрович Дибров — советский и российский журналист, телеведущий, режиссёр и продюсер. 14 ноября известному шоумену исполняется 66 лет. Недавно он оказался в центре громкого скандала — в интернет попало видео, на кадрах которого видно, как из его штанов торчит половой орган. Подробности и реакция его бывшей супруги раскроет «Радио 1».
Биография Дмитрия Диброва: детство и семьяБудущий телеведущий родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Его отец, Александр Дибров, был деканом филологического факультета Ростовского государственного университета (позднее — Южный федеральный университет). Мать Татьяна занималась домом и воспитанием сына.
С раннего детства Дмитрий проявлял интерес к телевидению и искусству. По воспоминаниям, уже в шесть лет он понял, что экран — его судьба.
«В Ростове-на-Дону в 1960-х годах было решительно нечем заниматься, кроме как смотреть телевизор и играть джаз. Но Господь не хотел, чтобы я только джаз играл. А мне что было делать? Только смотреть телевизор. Мы с матушкой только этим и занимались. Отец вечно был занят — он факультетом руководил», — вспоминал Дибров.
Образование и начало пути в журналистикеПосле окончания школы Дибров поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета, выбрав отделение журналистики. Во время учебы активно участвовал в творческой жизни вуза: играл в студенческом театре, делал пародии, был членом команды КВН.
В 1981 году получил диплом журналиста. В том же году стал участником конкурса «Весёлые ребята», а вскоре — Международного фестиваля сатиры и юмора в Габрово (Болгария).
Первые шаги на телевидении и в прессеПосле вуза Дибров получил распределение в Московскую область.
- 1981–1982 — корреспондент и заведующий отделом писем в газете «Призыв» (Домодедовский район);
- 1982–1983 — журналист городского отдела газеты «Московский комсомолец»;
- 1983–1987 — корреспондент ТАСС, позже заместитель заведующего молодёжной редакцией.
«Монтаж» и успех на международной аренеВ 1988 году Дмитрий Дибров совместно с Андреем Столяровым запустил экспериментальную программу «Монтаж», где впервые на советском ТВ применялись приёмы видеомонтажа и компьютерной графики.
В 1989 году их работа Moscow Melodies получила главный приз — «Золотая астролябия» на Всемирном фестивале электронного кино в Монтрё (Швейцария).
Карьера Диброва на телевидении: «Антропология» и «О, счастливчик!»С 1990-х годов Дибров стал одной из самых ярких фигур российского телевидения. В 1994 году он основал телекомпанию «Свежий ветер», а позже стал художественным руководителем утреннего эфира ОРТ и музыкального канала «НТВ-Плюс».
«Помню, возвращаюсь утром после чудесной ночи в монтажной. Захожу в подъезд, а уборщица мне говорит: "О, а вы с телевидения?" Я говорю: "Да". "А куда вы ушли с него?" Как ушел?! Да я же только что был, кажется, на переднем крае. Я только что установил новую геометрию кадра. Но это все ничто с точки зрения уборщицы. Ты не в кадре — ты никто», — говорил Дибров.В 1997 году Дибров запустил собственное ток-шоу «Антропология», где в ночном эфире рассуждал с известными гостями о культуре, философии и жизни. В 1999 году телеведущий стал лицом телепроекта «О, счастливчик!» на НТВ — российской версии популярной викторины «Who Wants to Be a Millionaire?». Передача принесла ему всероссийскую славу и премию ТЭФИ (2000 год).
После смены руководства НТВ в 2001 году Дибров перешёл на ОРТ, где возглавил ночное вещание. Его проект «Апология» стал логическим продолжением «Антропологии» и выходил в эфир до 2004 года.
Работа на «России» и возвращение на Первый каналВ 2004 году Дмитрий Дибров перешёл на телеканал «Россия», где вёл программы «Я готов на всё!», «ПроСвет» и «Вести. Подробности». В 2008 году он вновь вернулся на Первый канал, возглавив возрождённую версию шоу «Кто хочет стать миллионером?». Передача пользовалась огромной популярностью. В нее приглашали как обычных россиян, так и знаменитостей.
В 2020 году телеведущий перенёс микроинсульт, но вскоре снова вернулся в эфир. После 2022 года съёмки прекратились. В 2023 году шоу вернулось с новой ведущей — Юлианной Карауловой. Дибров спокойно отнёсся к решению руководства, отметив, что программа нуждалась в обновлении.
С 2023 года Дмитрий Дибров ведёт подкаст «Антропология» на платформе «Подкаст.Лаб» (Первый канал). Летом того же года стал ведущим проекта «Сессия» на «VK Видео», совмещающего музыкальные и психологические форматы.
Музыкальное творчество и съёмки в киноМузыка всегда была важной частью жизни телеведущего. Во время студенчества он создал ансамбль, выступал с ним в сельских клубах, а позже — в московской группе «Кукуруза», освоив инструмент банджо.
В 2001 году выпустил альбом «Ром и пепси-кола» с группой «Антропология» в жанре рок и блюз-рок. В 2007–2008 годах участвовал в проекте «Две звезды» на Первом канале вместе с Сергеем Трофимовым.
Также появлялся в кино и сериалах, чаще в образе самого себя — в фильмах «Быстрее, чем кролики», «Дневник доктора Зайцевой», «Каникулы президента» и других.
Личная жизнь Дмитрия Диброва: четыре брака и громкий разводВпервые Дмитрий Дибров женился вскоре после окончания университета. Его избранницей стала москвичка Эльвира, которая родила телеведущему сына Дениса. Однако семейная жизнь быстро треснула по швам: жена была в декрете, а Дибров целиком погрузился в работу. Разногласия и занятость супруга привели к разводу. Отношения с сыном Денисом после расставания восстановить так и не удалось.
Второй раз телеведущий женился на своей коллеге, сотруднице московской редакции по имени Ольга. В этом браке у пары родилась дочь Лада. Но и этот союз не выдержал испытания карьерой — Дибров в тот период активно строил телевизионную карьеру в «Останкино», что вновь привело к разрыву.
После развода Ольга вместе с дочерью переехала во Францию. Там Лада получила журналистское образование, вышла замуж и родила дочку, сделав телеведущего дедом.
«Это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой — из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — рассказывал Дибров в интервью программе «5 книг».После второго развода телеведущего часто замечали в компании молодых спутниц — среди них называли Сашу Маркво и Анну Зайцеву. Самым продолжительным до официальных браков стал роман с актрисой Дарьей Чарушей, продлившийся шесть лет.
По словам Чаруши, разница в возрасте их не смущала — она отмечала, что между ними было «чувство единения», а сам Дибров помог ей поступить в ГИТИС.
Семья Дмитрия и Полины Дибровых: 16 лет брака и трое детейОднажды Дмитрия пригласили в жюри конкурса красоты Beauty of the Body, где он и познакомился с моделью Полиной Наградовой, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. Ведущий оказался старше избранницы на 30 лет.
После конкурса они продолжили общение. Отношения развивались неспешно, и уже в 2008 году Полина представила Дмитрия своим родителям. Однако в тот же период телеведущий сделал предложение другой девушке — 23-летней модели Александре Шевченко. Их отношения продлились всего десять месяцев, после чего Дибров расстался с Александрой и вскоре женился на Полине.
По слухам, союз с Шевченко был попыткой вызвать ревность у Наградовой, которая тогда, по данным СМИ, выбирала между Дмитрием и другим поклонником. В 2009 году Дмитрий и Полина Дибровы официально зарегистрировали отношения. В 2010-м у них родился первый сын Александр, а позже — ещё двое детей: Фёдор и Илья.
Брак телеведущего и модели вызывал оживлённые дискуссии: критики называли союз мезальянсом, напоминая, что Полина — ровесница дочери Диброва Лады. Однако сам телеведущий не скрывал, что возраст супруги считает преимуществом.
Развод Дмитрия и Полины Дибровых в 2025 годуОсенью 2025 года стало известно, что Дмитрий и Полина Дибровы приняли решение расстаться после 16 лет брака. Телеведущий подчеркнул, что по-прежнему с теплом относится к бывшей супруге.
«Развод – это не провал, это были прекрасные 16 лет… Если человек полюбил, как можно быть против этого механизма мироздания?», — отметил Дибров.Полина Диброва, в свою очередь, призналась, что её чувства к мужу постепенно начали меняться.
«Просто потихонечку-потихонечку мои чувства начали угасать. Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю. И в этот момент я поняла, что что-то не так», — рассказала она.Позже стало известно, что Полина начала отношения с бизнесменом Романом Товстиком, мужем своей подруги. По информации СМИ, новый роман вызвал конфликт в окружении семьи: жена Товстика, Елена, якобы устраивает скандалы и требует от супруга деньги.
Сам Дибров комментировать детали отказался, заявив лишь, что не намерен «публично покрывать гневом мать своих детей».
Скандал с Дибровым: видео с половым органомВскоре после новостей о разводе в Сеть попало скандальное видео с участием Дмитрия Диброва, где, как утверждают источники, телеведущий запечатлён с молодой женщиной, а из его штанов виден половой орган.
По информации СМИ, ролик был снят несколько месяцев назад в одной из башен «Москва-Сити», где якобы проходила вечеринка интимного характера. В тот период телеведущий еще официально был женат на Полине. Видео вызвало бурную реакцию в обществе. Актриса Яна Поплавская резко осудила произошедшее.
«Это же "панинщина"* в чистом виде! Грустно это все и отвратительно. А руку как Диброву подавать, не знаю… Неизвестно, где эта рука пять минут назад была», — заявила артистка.Бывшая супруга шоумена Полина Диброва спокойно отреагировала на случившееся, подчеркнув, что не намерена развивать тему.
«Прежде никогда не видела и не предполагала такого, поэтому сложно даже комментировать. Но каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это. Всем хорошего дня», — высказалась девушка.Слухи о закрытых секс-вечеринках с участием Диброва ходили ещё в 90-е. После свадьбы он перестал появляться в скандалах и посвятил себя семье.