Измена жены, участие в секс-вечеринках и скандал с половым органом: журналисту Дмитрию Диброву 66 лет. Как сейчас живет ведущий «Антропологии»?

Дмитрий Александрович Дибров — советский и российский журналист, телеведущий, режиссёр и продюсер. 14 ноября известному шоумену исполняется 66 лет. Недавно он оказался в центре громкого скандала — в интернет попало видео, на кадрах которого видно, как из его штанов торчит половой орган. Подробности и реакция его бывшей супруги раскроет «Радио 1».





Развод Дмитрия и Полины Дибровых в 2025 году Скандал с Дибровым: видео с половым органом

Биография Дмитрия Диброва: детство и семья

«В Ростове-на-Дону в 1960-х годах было решительно нечем заниматься, кроме как смотреть телевизор и играть джаз. Но Господь не хотел, чтобы я только джаз играл. А мне что было делать? Только смотреть телевизор. Мы с матушкой только этим и занимались. Отец вечно был занят — он факультетом руководил», — вспоминал Дибров.

Образование и начало пути в журналистике

Первые шаги на телевидении и в прессе

1981–1982 — корреспондент и заведующий отделом писем в газете «Призыв» (Домодедовский район);

1982–1983 — журналист городского отдела газеты «Московский комсомолец»;

1983–1987 — корреспондент ТАСС, позже заместитель заведующего молодёжной редакцией.

«Монтаж» и успех на международной арене

Карьера Диброва на телевидении: «Антропология» и «О, счастливчик!»

«Помню, возвращаюсь утром после чудесной ночи в монтажной. Захожу в подъезд, а уборщица мне говорит: "О, а вы с телевидения?" Я говорю: "Да". "А куда вы ушли с него?" Как ушел?! Да я же только что был, кажется, на переднем крае. Я только что установил новую геометрию кадра. Но это все ничто с точки зрения уборщицы. Ты не в кадре — ты никто», — говорил Дибров.

Работа на «России» и возвращение на Первый канал

Музыкальное творчество и съёмки в кино

Личная жизнь Дмитрия Диброва: четыре брака и громкий развод

«Это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой — из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — рассказывал Дибров в интервью программе «5 книг».

Семья Дмитрия и Полины Дибровых: 16 лет брака и трое детей



Развод Дмитрия и Полины Дибровых в 2025 году

«Развод – это не провал, это были прекрасные 16 лет… Если человек полюбил, как можно быть против этого механизма мироздания?», — отметил Дибров.

«Просто потихонечку-потихонечку мои чувства начали угасать. Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю. И в этот момент я поняла, что что-то не так», — рассказала она.

Скандал с Дибровым: видео с половым органом

«Это же "панинщина"* в чистом виде! Грустно это все и отвратительно. А руку как Диброву подавать, не знаю… Неизвестно, где эта рука пять минут назад была», — заявила артистка.

«Прежде никогда не видела и не предполагала такого, поэтому сложно даже комментировать. Но каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это. Всем хорошего дня», — высказалась девушка.