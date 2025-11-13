Актёра Стеклова экстренно госпитализировали и прооперировали из-за онкологии

13 ноября 2025, 10:59

Владимир Стеклов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

77-летнего народного артиста России Владимира Стеклова срочно доставили в одну из московских клиник после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у него рак предстательной железы и приняли решение о неотложном хирургическом вмешательстве.