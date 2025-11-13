Актёра Стеклова экстренно госпитализировали и прооперировали из-за онкологии
77-летнего народного артиста России Владимира Стеклова срочно доставили в одну из московских клиник после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у него рак предстательной железы и приняли решение о неотложном хирургическом вмешательстве.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, операцию провели с применением роботизированной системы «Да Винчи». Хирург управлял роборукой с пульта, а механические манипуляторы выполняли ювелирно точные движения, не повреждая сосуды и нервы. Благодаря этому восстановление артиста проходит быстрее, чем после традиционных операций.
Сейчас Владимир Стеклов находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, он идёт на поправку.
Это уже третье онкологическое заболевание, с которым столкнулся актёр. В 2023 году ему удалили поражённый участок кожи головы, а ранее Стеклов уже проходил лечение от другой формы рака.
Артист известен по ролям в фильмах и сериалах «Воры в законе», «Кадетство», «Брат за брата» и множеству театральных постановок.
Читайте также: