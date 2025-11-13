Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в столичных клиниках
Певец Валерий Меладзе отдал почти полмиллиона рублей на лечение в московских клиниках. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Обследования в частных медцентрах он проходит в перерывах между заграничными гастролями. По информации источника, 60-летний артист внимательно следит за своим здоровьем.
Так, в очередной раз вернувшись домой, он оплатил счета в столичной здравнице более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и другое. К медикам исполнитель обратился между концертами во время большого гастрольного тура, включавшего выступления в Европе, США и странах ближнего зарубежья.
Ранее стало известно, что Валерий Меладзе заработал 20 миллионов рублей на концерте в американском Санкт-Петербурге.
