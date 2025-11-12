Названы самые красивые женщины «по версии науки»
Новое исследование, основанное на греческом золотом сечении, выявило, что самой красивой женщиной в мире является американская актриса Эмма Стоун. Об этом сообщает Dailу Mail.
Руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиан Де Сильва пояснил, что черты лица артистки соответствуют идеальным пропорциям на 94,72%: правильная линия подбородка (97%), форма губ (95,6%) и бровей (94,2%).
В список самых красивых женщин также вошли Зендая, Фрида Пинто, Ванесса Кирби, Дженна Ортега, Оливия Родриго, Марго Робби, Айшвария Рай Баччан, Тан Вэй и Бейонсе. Эксперт отметил, что все они показали результаты, близкие к идеальным 100%.
Ранее список самых красивых актрис 2025 года опубликовал британский кинопортал IMDb.
