Дизайнер Гуляев призвал государство обратить внимание на модную индустрию

24 октября 2025, 14:15

Дизайнер Гуляев: российской моде нужны поддержка и развитие

Игорь Гуляев (Фото: Радио 1)

Российский дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев высказал мнение о необходимости поддержки модной индустрии в стране. Он отметил, что для ее развития требуется не только финансовая помощь, но и создание инфраструктуры, которая позволит дизайнерам проявить себя на международной арене.





В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» Игорь Гуляев подчеркнул, что для масштабирования модной индустрии необходимо внимание со стороны государства. По словам кутюрье, в России отсутствуют «улицы моды», где могли бы представляться ведущие дома страны. Он считает, что такие места привлекли бы как местных жителей, так и туристов, желающих ознакомиться с современными тенденциями и уникальными предложениями российских дизайнеров.





«У нас такая огромнейшая Россия и мы должны сделать так, чтобы люди этой профессии раскрыли крылья, полетели, сделали все возможное, чтобы индустрия в стране начала приносить деньги. Огромные миллионы долларов можно зарабатывать при правильном подходе», — подчеркнул кутюрье.