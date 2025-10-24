Актриса Кира Найтли рассказала о травле папарацци в начале карьеры
Известная британская актриса Кира Найтли поделилась болезненными воспоминаниями о периоде, когда столкнулась с навязчивым вниманием папарацци. Об этом она рассказала в интервью The Times.
По словам артистки, ситуация достигла критической точки, когда однажды утром она обнаружила у своего дома десяток фотографов с камерами. Они не покидали её территорию на протяжении нескольких лет, преследуя каждый шаг знаменитости.
Постоянное давление и нарушение личного пространства привели к серьёзным эмоциональным проблемам. Кира призналась, что была на грани нервного срыва, хотя сумела скрыть своё состояние от окружающих.
Особенно шокирующими оказались методы работы папарацци. Они не только преследовали саму актрису, но и пытались провоцировать конфликты с её близкими. Фотографы оскорбляли звезду, доводили до истерики её родных, создавали опасные ситуации на дорогах и искали способы заполучить скандальные снимки.
В итоге актриса нашла нестандартный способ борьбы с проблемой. Она начала носить одни и те же наряды. Этот ход обесценил фотоматериалы в глазах изданий, так как одинаковые снимки теряли коммерческую привлекательность.
