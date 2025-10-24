Актриса Кира Найтли рассказала о травле папарацци в начале карьеры

24 октября 2025, 04:35

Фото: istockphoto / Caiaimage/Tom Merton

Известная британская актриса Кира Найтли поделилась болезненными воспоминаниями о периоде, когда столкнулась с навязчивым вниманием папарацци. Об этом она рассказала в интервью The Times.