Музыкальный лейбл Gazgolder оказался на грани закрытия из-за налоговой

24 октября 2025, 10:10

Фото: iStock/blinow61

Музыкальный лейбл Gazgolder оказался под угрозой ликвидации. Как сообщает «Постньюс», в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о недостоверном юридическом адресе компании ООО «Газгольдер-Рекорд», зарегистрированной в Москве.