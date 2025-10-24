Музыкальный лейбл Gazgolder оказался на грани закрытия из-за налоговой
Музыкальный лейбл Gazgolder оказался под угрозой ликвидации. Как сообщает «Постньюс», в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о недостоверном юридическом адресе компании ООО «Газгольдер-Рекорд», зарегистрированной в Москве.
Такая отметка означает, что государственные органы не могут подтвердить фактическое местонахождение организации. Согласно законодательству, при наличии подобной записи налоговая служба вправе заблокировать внесение изменений в реестр, а если ситуацию не исправят в течение шести месяцев — исключить компанию из ЕГРЮЛ.
Юрист Александр Строкин в комментарии отметил, что наличие недостоверного адреса может серьёзно осложнить работу компании. В частности, это создаст риски для хозяйственной деятельности: банки усиливают контроль, контрагенты теряют доверие, а участие в закупках становится невозможным.
По его словам, в случае бездействия руководству организации может грозить штраф или дисквалификация.
Лейбл Gazgolder, основанный рэпером Бастой (Василием Вакуленко), объединяет известных артистов российской сцены и занимается выпуском музыкальных релизов, организацией концертов и продюсированием проектов. Представители компании ситуацию пока не комментировали.
