Ким Кардашьян рассказала о страшном диагнозе, приобретенном из-за Канье Уэста
Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян призналась, что врачи диагностировали у неё аневризму головного мозга. Об этом стало известно из нового эпизода реалити-шоу «Кардашьяны», на который обратило внимание издание Page Six.
По словам Ким, заболевание выявили во время МРТ. Медики объяснили, что причиной могла стать сильная стрессовая нагрузка. Звезда рассказала о диагнозе своей старшей сестре Кортни Кардашьян и отметила, что стресс, вероятно, связан с проблемами в браке с её бывшим супругом, рэпером Канье Уэстом.
Ранее Кардашьян раскрыла подробности развода с музыкантом. По её словам, последней каплей стала эмоциональная и финансовая нестабильность Уэста – в частности, случай, когда он раздал друзьям пять автомобилей Lamborghini, находившихся в их общей собственности.
