Ким Кардашьян рассказала о страшном диагнозе, приобретенном из-за Канье Уэста

24 октября 2025, 10:36

Кардашьян рассказала о приобретённой из-за Канье Уэста аневризме головного мозга

Ким Кардашьян (фото: Instagram* @kimkardashian)

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян призналась, что врачи диагностировали у неё аневризму головного мозга. Об этом стало известно из нового эпизода реалити-шоу «Кардашьяны», на который обратило внимание издание Page Six.