Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)

Когда-то Рома Желудь был одной из ярчайших звёзд российского YouTube, привлекая внимание миллионов зрителей. Однако за публичным образом скрывались серьёзные личные проблемы, включая борьбу с зависимостью. Летом 2024 года блогер продал квартиру в Москве и сообщил, что ему осталось жить полгода. 1 февраля звезде интернета исполняется 30 лет. Чем сегодня занимается Желудь расскажет «Радио 1».





Кто такой Рома Желудь

Биография блогера Ромы Желудя

Как Рома Желудь начал карьеру блогера

«До 14 лет мне сужали мои права: я не мог снимать видео, мне запрещали гулять с определенными людьми, ходить туда, куда мне хотелось. Я чувствовал на себе ужасное давление, и вообще это было самое ужасное время моей жизни. В 15 лет я уговорил маму оставить меня в покое. Я просто пришел к ней как-то утром и показал, что у моего ролика 10 миллионов просмотров. Она вроде не придала этому значения, сказала: "Ладно, занимайся чем хочешь"», — рассказал блогер.

Музыка блогера

Как Рома Желудь справился с наркозависимостью

«Почему начал употреблять? Все, кто мне нравился, употребляли. Мне хотелось быть с ними на одной волне. Они казались интересными, крутыми. Они меня использовали, им нужна была моя популярность, а я думал, что я сам», — поделился Желудь.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем, то что можно себе вообще представить. Прошу за меня не переживать», — обратился Игнат к своим подписчикам.

«В итоге я выйду абсолютно новой личностью, и вы увидите это сто процентов. Надеюсь с новыми силами я смогу доделать этот альбом. Мне больше вообще ничего не важно», — отметил Желудь.

Личная жизнь Ромы Желудя

«У меня был секс во всех общественных местах, я сбегал за сексом с работы, постоянно искал одноразовых партнеров. Для меня стало абсолютно нормальным, что в постели могло быть больше 5 человек за ночь», — рассказал он.

«Весь этот треш я описываю подробно в своей книге. Там будет подробное описание моих сексуальных историй — тройничков, двойничков и единичек. Она не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы люди почувствовали, как всё было на самом деле», — говорил Жёлудь.

«Впервые нет никакой драмы. Никто никого не ранит, никто никого не использует. А просто оба человека счастливы друг с другом», — сказал он в одном из своих видео.

Как и где сейчас живет Рома Желудь