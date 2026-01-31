«Секс-зависимость, капельницы и переезд в Дубай: что случилось со звездой раннего YouTube блогером Ромой Жёлудем?
Когда-то Рома Желудь был одной из ярчайших звёзд российского YouTube, привлекая внимание миллионов зрителей. Однако за публичным образом скрывались серьёзные личные проблемы, включая борьбу с зависимостью. Летом 2024 года блогер продал квартиру в Москве и сообщил, что ему осталось жить полгода. 1 февраля звезде интернета исполняется 30 лет. Чем сегодня занимается Желудь расскажет «Радио 1».
Кто такой Рома ЖелудьРома Желудь (настоящее имя — Игнат Ромаевич Керимов) — российский блогер и музыкант, который стал популярным в начале 2010-х благодаря своим видео на YouTube. Он быстро завоевал миллионы поклонников, а также выпустил несколько музыкальных треков. Кроме того, он написал свою собственную книгу. В последние годы Рома ушёл от публичности, переехал за рубеж и сосредоточился на решении личных проблем.
Биография блогера Ромы ЖелудяРома Желудь, настоящее имя которого Игнат Рустамович Керимов, родился 1 февраля 1996 года в Москве в семье архитектора и предпринимательницы. С раннего возраста проявлял интерес к творчеству: увлекался лепкой, рисованием, а также занимался теннисом и дзюдо.
В 2010 году в возрасте 14 лет Рома выложил на YouTube видео, которое стало вирусным, и это дало старт его карьере. Его канал быстро стал одним из самых популярных в России, привлекая миллионы подписчиков.
В 2014 году Рома получил престижную награду Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель», обойдя таких звёзд, как Нюша и Сергей Лазарев. В этом же году он стал гостем популярных телешоу, включая «Сегодня вечером» на Первом канале и «Большой вопрос» на СТС.
В 2016 году он выпустил дебютный альбом, в котором было 15 треков, а также принял участие в шоу «Импровизация».
Кроме того, Рома открыл интернет-магазин, где продавал футболки и сувениры с собственным изображением, что также способствовало росту его популярности. В 2019 году он дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в успешной комедийной картине «Холоп».
Как Рома Желудь начал карьеру блогераВ 14 лет он решил попробовать свои силы на YouTube, который в 2010 году только начинал развиваться в России. Он понял, что площадка дает шанс стать популярным.
Рома вдохновлялся западными блогерами, часто копируя их идеи и создавая провокационные ролики. Этот подход привёл к быстрому росту популярности. Его каналы RomaAcornLive и RomaAcorn суммарно набрали более 108 миллионов просмотров, что было впечатляющим достижением для русскоязычного YouTube. В то время как часть зрителей критиковала его творчество, другие с нетерпением ждали новых видео и мечтали о знакомстве с ним.
«До 14 лет мне сужали мои права: я не мог снимать видео, мне запрещали гулять с определенными людьми, ходить туда, куда мне хотелось. Я чувствовал на себе ужасное давление, и вообще это было самое ужасное время моей жизни. В 15 лет я уговорил маму оставить меня в покое. Я просто пришел к ней как-то утром и показал, что у моего ролика 10 миллионов просмотров. Она вроде не придала этому значения, сказала: "Ладно, занимайся чем хочешь"», — рассказал блогер.
Поняв, что блог может приносить неплохой доход, Рома стал записывать всё больше видео. Его заработок на тот момент составлял около 1000 долларов в месяц, что для молодого парня стало серьезным стимулом для дальнейшей работы.
Музыка блогераОсенью 2012 года Рома Желудь выпустил свой первый сингл, а его клип на песню «Like» быстро набрал более 4,5 миллионов просмотров, что стало значимым шагом в его музыкальной карьере.
Летом 2014 года состоялся релиз его дебютного альбома «Зона свободного падения», в который вошли 15 треков, включая уже известные песни «Like» и «Я не игрушка для тебя». Для нескольких песен были сняты клипы, однако они не вызвали восторга у поклонников. Несмотря на это, альбом занял высокие позиции в топах продаж российского iTunes.
В тот же период Рома был удостоен престижной американской награды Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель».
Позже, в 2020 году, он выпустил свой второй альбом под названием «Клубная программа».
Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)
Как Рома Желудь справился с наркозависимостьюВместе с популярность у Ромы в жизни появились запрещенные вещества. Ситуация стала хуже после того, как блогер переехал в США и, избавившись от родительского контроля, пустился во всех тяжкие. В 2022 году Рома Желудь откровенно рассказал о своём опыте с наркотиками и их пагубном влиянии на здоровье. Он признался, что принимал наркотики в сочетании с антидепрессантами, что привело к проблемам с сердцем и потере чувствительности в ногах.
«Почему начал употреблять? Все, кто мне нравился, употребляли. Мне хотелось быть с ними на одной волне. Они казались интересными, крутыми. Они меня использовали, им нужна была моя популярность, а я думал, что я сам», — поделился Желудь.
Рома обратился за помощью к наркологу с 42-летним стажем, и ему назначили ежедневные капельницы. Однако многие из его коллег по шоу-бизнесу посчитали этого недостаточным и посоветовали пройти курс лечения в реабилитационном центре.
Блогер также отметил, что наркотики стали причиной его падения популярности. Он пытался справиться с зависимостью, посещая специализированные курсы, но это не дало результатов. У него начали происходить сердечные приступы, а однажды он даже получил обморожение.
Летом 2024 года Рома решил пройти лечение в реабилитационном центре. По словам блогера, этот шаг стал для него важным этапом в стремлении избавиться от зависимостей и начать новую жизнь, в которой он сможет полностью восстановить своё здоровье и вернуться к нормальной жизни.
«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем, то что можно себе вообще представить. Прошу за меня не переживать», — обратился Игнат к своим подписчикам.
Кроме того, он добавил, что после лечения у него есть планы: он собирается дописать новый альбом и обзавестись семьей.
«В итоге я выйду абсолютно новой личностью, и вы увидите это сто процентов. Надеюсь с новыми силами я смогу доделать этот альбом. Мне больше вообще ничего не важно», — отметил Желудь.
Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)
Личная жизнь Ромы ЖелудяВ личной жизни Ромы Жёлудя было несколько громких романов. В 2012 году он был в отношениях с Линой Доброродновой. Позднее его связывали с блогером и моделью Соней Есьман, а в 2014 году Рома встречался с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Также известно о его отношениях с блогером и моделью Настей Шмаковой
Кроме того, Рома Жёлудь также признался, что на протяжении нескольких лет страдал от секс-зависимости.
«У меня был секс во всех общественных местах, я сбегал за сексом с работы, постоянно искал одноразовых партнеров. Для меня стало абсолютно нормальным, что в постели могло быть больше 5 человек за ночь», — рассказал он.
На фоне этого в 2022 году блогер анонсировал выход его автобиографической книги. Мемуары, получившие название «Секс зависимость», были изданы с возрастным ограничением 18+.
«Весь этот треш я описываю подробно в своей книге. Там будет подробное описание моих сексуальных историй — тройничков, двойничков и единичек. Она не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы люди почувствовали, как всё было на самом деле», — говорил Жёлудь.
Кроме того, Игнат признался, что оказывал эскорт-услуги, чтобы заработать.
В ноябре 2024 года Желудь признался, что находится в отношениях.
«Впервые нет никакой драмы. Никто никого не ранит, никто никого не использует. А просто оба человека счастливы друг с другом», — сказал он в одном из своих видео.