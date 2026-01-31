Достижения.рф

«Секс-зависимость, капельницы и переезд в Дубай: что случилось со звездой раннего YouTube блогером Ромой Жёлудем?

Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)

Когда-то Рома Желудь был одной из ярчайших звёзд российского YouTube, привлекая внимание миллионов зрителей. Однако за публичным образом скрывались серьёзные личные проблемы, включая борьбу с зависимостью. Летом 2024 года блогер продал квартиру в Москве и сообщил, что ему осталось жить полгода. 1 февраля звезде интернета исполняется 30 лет. Чем сегодня занимается Желудь расскажет «Радио 1».




Кто такой Рома Желудь

Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Ромаевич Керимов) — российский блогер и музыкант, который стал популярным в начале 2010-х благодаря своим видео на YouTube. Он быстро завоевал миллионы поклонников, а также выпустил несколько музыкальных треков. Кроме того, он написал свою собственную книгу. В последние годы Рома ушёл от публичности, переехал за рубеж и сосредоточился на решении личных проблем.

Биография блогера Ромы Желудя

Рома Желудь, настоящее имя которого Игнат Рустамович Керимов, родился 1 февраля 1996 года в Москве в семье архитектора и предпринимательницы. С раннего возраста проявлял интерес к творчеству: увлекался лепкой, рисованием, а также занимался теннисом и дзюдо.

В 2010 году в возрасте 14 лет Рома выложил на YouTube видео, которое стало вирусным, и это дало старт его карьере. Его канал быстро стал одним из самых популярных в России, привлекая миллионы подписчиков.

В 2014 году Рома получил престижную награду Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель», обойдя таких звёзд, как Нюша и Сергей Лазарев. В этом же году он стал гостем популярных телешоу, включая «Сегодня вечером» на Первом канале и «Большой вопрос» на СТС.

Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)

В 2016 году он выпустил дебютный альбом, в котором было 15 треков, а также принял участие в шоу «Импровизация».

Кроме того, Рома открыл интернет-магазин, где продавал футболки и сувениры с собственным изображением, что также способствовало росту его популярности. В 2019 году он дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в успешной комедийной картине «Холоп».

Как Рома Желудь начал карьеру блогера

В 14 лет он решил попробовать свои силы на YouTube, который в 2010 году только начинал развиваться в России. Он понял, что площадка дает шанс стать популярным.

Рома вдохновлялся западными блогерами, часто копируя их идеи и создавая провокационные ролики. Этот подход привёл к быстрому росту популярности. Его каналы RomaAcornLive и RomaAcorn суммарно набрали более 108 миллионов просмотров, что было впечатляющим достижением для русскоязычного YouTube. В то время как часть зрителей критиковала его творчество, другие с нетерпением ждали новых видео и мечтали о знакомстве с ним.

«До 14 лет мне сужали мои права: я не мог снимать видео, мне запрещали гулять с определенными людьми, ходить туда, куда мне хотелось. Я чувствовал на себе ужасное давление, и вообще это было самое ужасное время моей жизни. В 15 лет я уговорил маму оставить меня в покое. Я просто пришел к ней как-то утром и показал, что у моего ролика 10 миллионов просмотров. Она вроде не придала этому значения, сказала: "Ладно, занимайся чем хочешь"», — рассказал блогер.

Поняв, что блог может приносить неплохой доход, Рома стал записывать всё больше видео. Его заработок на тот момент составлял около 1000 долларов в месяц, что для молодого парня стало серьезным стимулом для дальнейшей работы.

Музыка блогера

Осенью 2012 года Рома Желудь выпустил свой первый сингл, а его клип на песню «Like» быстро набрал более 4,5 миллионов просмотров, что стало значимым шагом в его музыкальной карьере.

Летом 2014 года состоялся релиз его дебютного альбома «Зона свободного падения», в который вошли 15 треков, включая уже известные песни «Like» и «Я не игрушка для тебя». Для нескольких песен были сняты клипы, однако они не вызвали восторга у поклонников. Несмотря на это, альбом занял высокие позиции в топах продаж российского iTunes.

В тот же период Рома был удостоен престижной американской награды Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель».

Позже, в 2020 году, он выпустил свой второй альбом под названием «Клубная программа».

Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)

Как Рома Желудь справился с наркозависимостью

Вместе с популярность у Ромы в жизни появились запрещенные вещества. Ситуация стала хуже после того, как блогер переехал в США и, избавившись от родительского контроля, пустился во всех тяжкие. В 2022 году Рома Желудь откровенно рассказал о своём опыте с наркотиками и их пагубном влиянии на здоровье. Он признался, что принимал наркотики в сочетании с антидепрессантами, что привело к проблемам с сердцем и потере чувствительности в ногах.

«Почему начал употреблять? Все, кто мне нравился, употребляли. Мне хотелось быть с ними на одной волне. Они казались интересными, крутыми. Они меня использовали, им нужна была моя популярность, а я думал, что я сам», — поделился Желудь.

Рома обратился за помощью к наркологу с 42-летним стажем, и ему назначили ежедневные капельницы. Однако многие из его коллег по шоу-бизнесу посчитали этого недостаточным и посоветовали пройти курс лечения в реабилитационном центре.

Блогер также отметил, что наркотики стали причиной его падения популярности. Он пытался справиться с зависимостью, посещая специализированные курсы, но это не дало результатов. У него начали происходить сердечные приступы, а однажды он даже получил обморожение.

Летом 2024 года Рома решил пройти лечение в реабилитационном центре. По словам блогера, этот шаг стал для него важным этапом в стремлении избавиться от зависимостей и начать новую жизнь, в которой он сможет полностью восстановить своё здоровье и вернуться к нормальной жизни.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем, то что можно себе вообще представить. Прошу за меня не переживать», — обратился Игнат к своим подписчикам.

Кроме того, он добавил, что после лечения у него есть планы: он собирается дописать новый альбом и обзавестись семьей.

«В итоге я выйду абсолютно новой личностью, и вы увидите это сто процентов. Надеюсь с новыми силами я смогу доделать этот альбом. Мне больше вообще ничего не важно», — отметил Желудь.

Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)

Личная жизнь Ромы Желудя

В личной жизни Ромы Жёлудя было несколько громких романов. В 2012 году он был в отношениях с Линой Доброродновой. Позднее его связывали с блогером и моделью Соней Есьман, а в 2014 году Рома встречался с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Также известно о его отношениях с блогером и моделью Настей Шмаковой

Кроме того, Рома Жёлудь также признался, что на протяжении нескольких лет страдал от секс-зависимости.

«У меня был секс во всех общественных местах, я сбегал за сексом с работы, постоянно искал одноразовых партнеров. Для меня стало абсолютно нормальным, что в постели могло быть больше 5 человек за ночь», — рассказал он.

На фоне этого в 2022 году блогер анонсировал выход его автобиографической книги. Мемуары, получившие название «Секс зависимость», были изданы с возрастным ограничением 18+.

«Весь этот треш я описываю подробно в своей книге. Там будет подробное описание моих сексуальных историй — тройничков, двойничков и единичек. Она не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы люди почувствовали, как всё было на самом деле», — говорил Жёлудь.

Кроме того, Игнат признался, что оказывал эскорт-услуги, чтобы заработать.

В ноябре 2024 года Желудь признался, что находится в отношениях.

«Впервые нет никакой драмы. Никто никого не ранит, никто никого не использует. А просто оба человека счастливы друг с другом», — сказал он в одном из своих видео.
Блогер Рома Желудь (Фото: Telegram @malchikpunkkk)

Как и где сейчас живет Рома Желудь

В 2021 году Рома Желудь переехал в Дубай (ОАЭ) и купил там квартиру. Однако более поздние сообщения указывают, что к 2024 году он вернулся в Москву. В его собственности в столице числятся апартаменты-студия площадью 40,5 м² недалеко от метро «Алексеевская». Эту квартиру он пытался сдавать, но жильцы нанесли ей значительный ущерб. Летом 2024 года он выставил эту недвижимость на продажу за 26 миллионов рублей. На сегодняшний день блогер продолжает снимать видеоролики для YouTube, однако в медийном пространстве его можно встретить всё реже. Блогер удалил социальные сети, восстанавливается после наркотической зависимости.


Дайана Хусинова

