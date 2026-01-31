Внук Аллы Пугачёвой показал новую девушку после развода
Внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, привлёк внимание новой спутницей. Музыкант выложил в личном блоге видео, где летит бизнес-классом с девушкой по имени Лилиана.
Отмечается, что эту незнакомку уже называли девушкой Преснякова. Однако сам артист никак не комментирует их отношения. В ролике он лишь с иронией жалуется на неудобства перелёта, например, на отсутствие помощи с едой.
Это уже не первый случай, когда поклонники предполагают у Преснякова новый роман. Недавно он вернулся из Испании, где отдыхал в компании друзей — двух девушек и молодого человека. А в конце января фанаты заметили женскую сумочку в его гостиничном номере на другом видео. Тогда СМИ писали о возможных отношениях с «эффектной блондинкой» Ириной.
