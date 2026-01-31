«Как мы держимся?»: Шаляпин и Погребняк раскрыли свой главный страх на Мальдивах
Певец Прохор Шаляпин в личном блоге высказал сомнения в безопасности гидросамолётов на Мальдивах. Эти воздушные суда выполняют рейсы между островами.
Шаляпин опубликовал видео из салона такого самолёта. Он отметил, что не понимает, как аппарат держится в воздухе.
«Самолёт держится на том, что несколько человек сидят и молятся. Среди этих людей я всегда. Как мы там держимся?» — сказал Прохор.Певец назвал эти перелёты главным минусом Мальдив, добавив, что в остальном архипелаг прекрасен. Свой пост он завершил фразой: «Эти маленькие самолётики — это нечто... Ужас аэрофоба».
В комментариях блогер Мария Погребняк поддержала исполнителя. Она написала, что летает на подобных рейсах с секундомером и считает каждую секунду в воздухе. Погребняк призналась, что тоже испытывает страх перед полётами.