«Как мы держимся?»: Шаляпин и Погребняк раскрыли свой главный страх на Мальдивах

31 января 2026, 17:27

Прохор Шаляпин раскритиковал безопасность гидросамолётов на Мальдивах

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин в личном блоге высказал сомнения в безопасности гидросамолётов на Мальдивах. Эти воздушные суда выполняют рейсы между островами.





Шаляпин опубликовал видео из салона такого самолёта. Он отметил, что не понимает, как аппарат держится в воздухе.

«Самолёт держится на том, что несколько человек сидят и молятся. Среди этих людей я всегда. Как мы там держимся?» — сказал Прохор.