56-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и получила критику от аудитории — фото

31 января 2026, 17:48

Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и получила критику от подписчиков

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

56-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram* видео, в котором показала свою утреннюю бьюти-рутину перед походом в спортзал.





В коротком ролике певица пошагово продемонстрировала уход за кожей и нанесение макияжа — от сыворотки до блеска для губ. В начале она появилась без макияжа и укладки. Сначала нанесла сыворотку на лицо и шею, затем уложила брови, добавила тон, тени и завершила образ бронзером, румянами, тушью и блеском для губ.





«Очень быстрая рутина. Моя кожа выглядит великолепно и готова к выходу», — поделилась звезда.