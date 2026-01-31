56-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и получила критику от аудитории — фото
56-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram* видео, в котором показала свою утреннюю бьюти-рутину перед походом в спортзал.
В коротком ролике певица пошагово продемонстрировала уход за кожей и нанесение макияжа — от сыворотки до блеска для губ. В начале она появилась без макияжа и укладки. Сначала нанесла сыворотку на лицо и шею, затем уложила брови, добавила тон, тени и завершила образ бронзером, румянами, тушью и блеском для губ.
«Очень быстрая рутина. Моя кожа выглядит великолепно и готова к выходу», — поделилась звезда.Однако подписчики восприняли ролик неоднозначно: в комментариях многие задаются вопросом, действительно ли макияж нужен перед тренировкой.