Достижения.рф

56-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и получила критику от аудитории — фото

Дженнифер Лопес показала себя без макияжа и получила критику от подписчиков
Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

56-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram* видео, в котором показала свою утреннюю бьюти-рутину перед походом в спортзал.



В коротком ролике певица пошагово продемонстрировала уход за кожей и нанесение макияжа — от сыворотки до блеска для губ. В начале она появилась без макияжа и укладки. Сначала нанесла сыворотку на лицо и шею, затем уложила брови, добавила тон, тени и завершила образ бронзером, румянами, тушью и блеском для губ.

«Очень быстрая рутина. Моя кожа выглядит великолепно и готова к выходу», — поделилась звезда.
Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)
Однако подписчики восприняли ролик неоднозначно: в комментариях многие задаются вопросом, действительно ли макияж нужен перед тренировкой.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0