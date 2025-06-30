Дмитрий Шепелев объявил о свадьбе с Екатериной Тулуповой: как телеведущий начал новую жизнь после смерти Жанны Фриске

30 июня 2025, 14:32

Дмитрий Шепелев (фото: Instagram* / dmitryshepelev)

Телеведущий Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, впервые публично рассказал о своих отношениях с Екатериной Тулуповой и раскрыл дату предстоящей свадьбы. Пара вместе уже девять лет, воспитывает общего сына и детей от предыдущих браков, но только сейчас приняла решение официально оформить отношения. О том, как артист пережил утрату Фриске и познакомился с новой возлюбленной, расскажет «Радио 1».





Содержание Как Дмитрий Шепелев пережил утрату Жанны Фриске Знакомство с Екатериной Тулуповой: как все начиналось Решение о свадьбе: почему Шепелев сделал предложение Воспитание детей: как в семье Шепелева живут Платон и Тихон

Как Дмитрий Шепелев пережил утрату Жанны Фриске

Знакомство с Екатериной Тулуповой: как все начиналось

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* / dmitryshepelev)



Решение о свадьбе: почему Шепелев сделал предложение

Воспитание детей: как в семье Шепелева живут Платон и Тихон