Дмитрий Шепелев объявил о свадьбе с Екатериной Тулуповой: как телеведущий начал новую жизнь после смерти Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, впервые публично рассказал о своих отношениях с Екатериной Тулуповой и раскрыл дату предстоящей свадьбы. Пара вместе уже девять лет, воспитывает общего сына и детей от предыдущих браков, но только сейчас приняла решение официально оформить отношения. О том, как артист пережил утрату Фриске и познакомился с новой возлюбленной, расскажет «Радио 1».
Как Дмитрий Шепелев пережил утрату Жанны ФрискеПосле смерти Жанны Фриске в 2015 году Шепелев оказался в центре внимания не только журналистов, но и широкой общественности. Телеведущий долгое время сталкивался с критикой со стороны родителей Фриске. Они обвиняли его в различных проблемах, включая ограничение общения с их внуком — Платоном.
Шепелев принял решение жестко ограничить контакт сына с родственниками по материнской линии. По его словам, скандалы вокруг семьи могли негативно повлиять на психику ребенка. Ведущий избегал публичных заявлений, стараясь не вовлекать сына в медийные конфликты.
Знакомство с Екатериной Тулуповой: как все начиналосьЕкатерина Тулупова вошла в жизнь Дмитрия Шепелева спустя несколько лет после смерти Жанны Фриске. Пара познакомилась в детском саду, куда водила своих детей: дочь Екатерины Лада и сын Дмитрия Платон занимались в одной группе.
Позже телеведущий в беседе с «Антенной-Телесемь» признался, что нашел Тулупову в специальном приложении. Сначала их связывали разговоры о воспитании детей, которые вскоре переросли в более близкие отношения. В 2018 году у пары родился сын Тихон. Все эти годы Шепелев не афишировал свою личную жизнь, предпочитая держать семейные события вне внимания общественности.
Решение о свадьбе: почему Шепелев сделал предложениеСпустя девять лет отношений пара все же решила пожениться. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Дмитрий Шепелев рассказал, что предложение руки и сердца стало для него обдуманным шагом. Он отметил, что хочет, чтобы в его семейной истории появилось еще одно важное событие.
Шепелев и Тулупова решили, что не будут устраивать громкое торжество. По их словам, это личное событие, не предназначенное для широкой аудитории.
Воспитание детей: как в семье Шепелева живут Платон и ТихонВ интервью Дмитрий Шепелев также рассказал о том, как воспитывает своего старшего сына Платона, рожденного в браке с Жанной Фриске. По его словам, мальчик растет самостоятельным подростком: ездит в лагеря, занимается спортом и музыкой, активно общается со сверстниками. Шепелев подчеркивает, что между ними выстроены доверительные отношения, основанные на дружбе.
Шепелев также отметил, что в их доме царят порядок и дисциплина. Пара вместе изучала литературу о воспитании, чтобы легче наладить отношения в новой семье.