«Спина покинула чат»: дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла вес маленького сына

Анна Заворотнюк призналась, что ее сын весит почти восемь килограммов
Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)

Анна Завортнюк раскрыла, что ее трехмесячный сын весит практически восемь килограммов.



«Люблю не могу!.. Спина покинула чат», — отметила Заворотнюк в личном блоге.

Девушка дала понять, что носить наследника на руках ей становится все тяжелее.

Стоит напомнить, что дочь покойной артистки Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой в апреле этого года. У Анны и ее мужа Тимура Исмаилова появился сын Марсель. В соцсетях девушка часто рассказывает, как проходят ее дни в качестве матери. Так, недавно она опубликовала видео с сыном Марселем. Анна записала ролик под трендовый звук.

Ранее дочь покойной Анастасии Заворотнюк рассказала, что задумалась о поиске пассивного дохода. По словам Анны, она рассматривает вариант со сдачей недвижимости в аренду.

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Ольга Енгалычева

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