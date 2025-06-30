«Спина покинула чат»: дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла вес маленького сына

30 июня 2025, 12:15

Анна Заворотнюк призналась, что ее сын весит почти восемь килограммов

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)

Анна Завортнюк раскрыла, что ее трехмесячный сын весит практически восемь килограммов.







«Люблю не могу!.. Спина покинула чат», — отметила Заворотнюк в личном блоге.