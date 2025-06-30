«Спина покинула чат»: дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла вес маленького сына
Анна Заворотнюк призналась, что ее сын весит почти восемь килограммов
Анна Завортнюк раскрыла, что ее трехмесячный сын весит практически восемь килограммов.
«Люблю не могу!.. Спина покинула чат», — отметила Заворотнюк в личном блоге.
Девушка дала понять, что носить наследника на руках ей становится все тяжелее.
Стоит напомнить, что дочь покойной артистки Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой в апреле этого года. У Анны и ее мужа Тимура Исмаилова появился сын Марсель. В соцсетях девушка часто рассказывает, как проходят ее дни в качестве матери. Так, недавно она опубликовала видео с сыном Марселем. Анна записала ролик под трендовый звук.
Ранее дочь покойной Анастасии Заворотнюк рассказала, что задумалась о поиске пассивного дохода. По словам Анны, она рассматривает вариант со сдачей недвижимости в аренду.
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