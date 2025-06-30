«Заняла место в разряде «веселый трэш»: Виторган жестко прошелся по Кадышевой

30 июня 2025, 11:49

Максим Виторган назвал выступления Надежды Кадышевой «веселым трэшем»

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Максим Виторган отреагировал на популярность Надежды Кадышевой, назвав ее творчество «веселым трэшем». Актер поделился мыслями на этот счет в своем Telegram-канале.





Виторган предположил, что в этом году певица станет частой гостьей на самых дорогих корпоративах. По его мнению, Кадышева случайно заняла нишу, которую раньше удерживали группа «Ленинград» и певец SHAMAN.

«Артист родился. Ну и хорошо! Кто-то очень сокрушается по этому поводу. По мне, Кадышева заняла место группы «Ленинград» в разряде «веселый трэш». Только Сергей Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг. Ну и нокаутом выигранная борьба за зрителя у певца SHAMAN», — написал он.