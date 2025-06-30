«Заняла место в разряде «веселый трэш»: Виторган жестко прошелся по Кадышевой
Максим Виторган назвал выступления Надежды Кадышевой «веселым трэшем»
Максим Виторган отреагировал на популярность Надежды Кадышевой, назвав ее творчество «веселым трэшем». Актер поделился мыслями на этот счет в своем Telegram-канале.
Виторган предположил, что в этом году певица станет частой гостьей на самых дорогих корпоративах. По его мнению, Кадышева случайно заняла нишу, которую раньше удерживали группа «Ленинград» и певец SHAMAN.
«Артист родился. Ну и хорошо! Кто-то очень сокрушается по этому поводу. По мне, Кадышева заняла место группы «Ленинград» в разряде «веселый трэш». Только Сергей Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг. Ну и нокаутом выигранная борьба за зрителя у певца SHAMAN», — написал он.Надежда Кадышева вывела карьеру на новый уровень, когда ее песни завирусились в Сети. Артистка обрела много поклонников среди молодежи и стала желанной гостьей на концертах.
Ранее стало известно, сколько стоило выступление исполнительницы хита «Плывет веночек» для выпускников на «Алых парусах».