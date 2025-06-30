«Заняла место в разряде «веселый трэш»: Виторган жестко прошелся по Кадышевой

Максим Виторган назвал выступления Надежды Кадышевой «веселым трэшем»
Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Максим Виторган отреагировал на популярность Надежды Кадышевой, назвав ее творчество «веселым трэшем». Актер поделился мыслями на этот счет в своем Telegram-канале.



Виторган предположил, что в этом году певица станет частой гостьей на самых дорогих корпоративах. По его мнению, Кадышева случайно заняла нишу, которую раньше удерживали группа «Ленинград» и певец SHAMAN.

«Артист родился. Ну и хорошо! Кто-то очень сокрушается по этому поводу. По мне, Кадышева заняла место группы «Ленинград» в разряде «веселый трэш». Только Сергей Шнуров осознанно лепил продукт, а тут совпало вдруг. Ну и нокаутом выигранная борьба за зрителя у певца SHAMAN», — написал он.
Надежда Кадышева вывела карьеру на новый уровень, когда ее песни завирусились в Сети. Артистка обрела много поклонников среди молодежи и стала желанной гостьей на концертах.

Ранее стало известно, сколько стоило выступление исполнительницы хита «Плывет веночек» для выпускников на «Алых парусах».
Лидия Пономарева

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