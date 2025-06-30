«Не считаю себя звездой»: Татьяна Куртукова высказалась о своём статусе

30 июня 2025, 12:46

Татьяна Куртукова заявила, что не считает себя звездой

Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)

Татьяна Куртукова высказалась о своей жизни. Певица заявила, что не считает себя звездой, и убеждена, что у неё всё как у всех.







«Не считаю себя звездой или звёздной мамой… Мне кажется, главное счастье – всё как у всех: семья, мама и её ребёнок. Это такое сокровенное! Самое главное, что для своей любимой дочки, я – любимая мама. Я вижу, как она меня встречает с работы, у нас объятия… Думаю, что так у всех родителей, по крайней мере, я на это надеюсь. Здесь от звёздности ничего не зависит и главное: любовь в семье, взаимоуважение и взаимопонимание», – отметила исполнительница хита «Матушка земля» в интервью Telegram-каналу «Звездач».