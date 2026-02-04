«У нас пакет капельниц»: Регина Тодоренко раскрыла семейный ритуал после вечеринок

04 февраля 2026, 22:01

Регина Тодоренко и Влад Топалов дали откровенное интервью о семье и быте

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали гостями нового выпуска шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» на RUTUBE. В нём супруги рассказали о своей семейной жизни.





В разговоре звёздная пара вспомнила детали знакомства, забавные случаи из совместной жизни, а также обсудили конфликты и примирения. Регина Тодоренко, например, описала, как помогает мужу после вечеринок.

«С вечера кладу абсорбенты возле кровати, пледик, водичка, литр-два. Утром его никто не беспокоит, папа отдыхает. А ещё капельницы! У нас есть потрясающая медсестра Татьяна. Мы сразу закупаем пакет капельниц. Но пьём нечасто, конечно», — сказала она.