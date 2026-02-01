«За секунды он отекает»: Тодоренко рассказала о страшной истории с сыном на Бали
Сын телеведущей Тодоренко перенёс тяжёлую аллергическую реакцию на Бали
Трёхлетний сын звёздной пары Регина Тодоренко и Влада Топалова столкнулся с серьёзной аллергической реакцией во время поездки на Бали. Об этом телеведущая поделилась в своём Telegram‑канале.
Семья прибыла на остров для участия в проекте «Ставка на любовь». Инцидент случился по дороге на съёмочную площадку: мальчик пожаловался матери на боль в животе и начал интенсивно тереть глаза.
«Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — всё распирает изнутри. До локации еще 30 минут. По пути ни одной аптеки», — рассказала Тодоренко.Прибыв на место, Регина незамедлительно показала сына врачу. Медики смогли стабилизировать состояние ребёнка. Причиной отёка оказался укус насекомого, спровоцировавший острую аллергическую реакцию.