«За секунды он отекает»: Тодоренко рассказала о страшной истории с сыном на Бали

01 февраля 2026, 04:32

Сын телеведущей Тодоренко перенёс тяжёлую аллергическую реакцию на Бали

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Трёхлетний сын звёздной пары Регина Тодоренко и Влада Топалова столкнулся с серьёзной аллергической реакцией во время поездки на Бали. Об этом телеведущая поделилась в своём Telegram‑канале.





Семья прибыла на остров для участия в проекте «Ставка на любовь». Инцидент случился по дороге на съёмочную площадку: мальчик пожаловался матери на боль в животе и начал интенсивно тереть глаза.



«Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — всё распирает изнутри. До локации еще 30 минут. По пути ни одной аптеки», — рассказала Тодоренко.