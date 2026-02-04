«Всегда с вечера готовлюсь»: Няня детей Топалова нашла его голым в коридоре квартиры после гулянки
«Стархит»: Регина Тодоренко рассказала, что всегда готовится к гулянкам Топалова
Регина Тодоренко не скрывает, что время от времени ее муж Влад Топалов может позволить себе выбраться на вечеринку. Телеведущая относится к этому спокойно и говорит, что полностью доверяет супругу.
При этом после таких выходов с певцом иногда случаются забавные истории. «СтарХит» пишет, в новом выпуске шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» на RUTUBE Тодоренко поделилась тем, как отдыхает ее благоверный.
«Я всегда с вечера готовлюсь. Кладу разные абсорбенты, литра два воды. Никто не беспокоит: папа отдыхает. Обязательно капельницы», — откровенно рассказала теледива.
Кроме того, журналистский источник пояснил, что однажды певец вернулся с вечеринки и уснул голым прямо в коридоре квартиры. В таком виде его обнаружила няня детей пары.