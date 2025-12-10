Лариса Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства для себя и своей семьи

10 декабря 2025, 03:45

Долина заявила в суде, что спорная квартира была для нее основным местом жительства

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина в ходе судебного заседания назвала проданную квартиру в центре Москвы основным местом жительства для себя и своей семьи. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно материалам дела, артистка заявила, что злоумышленники совершали в отношении нее мошеннические действия на протяжении нескольких месяцев. В итоге эта «обработка» привела к утрате права собственности на жилье, которое являлась «основным местом жительства» для звезды и членов ее семьи.



