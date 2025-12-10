Лариса Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства для себя и своей семьи
Долина заявила в суде, что спорная квартира была для нее основным местом жительства
Певица Лариса Долина в ходе судебного заседания назвала проданную квартиру в центре Москвы основным местом жительства для себя и своей семьи. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, артистка заявила, что злоумышленники совершали в отношении нее мошеннические действия на протяжении нескольких месяцев. В итоге эта «обработка» привела к утрате права собственности на жилье, которое являлась «основным местом жительства» для звезды и членов ее семьи.
Ранее стало известно, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры.
В начале декабря в эфире программы «Пусть Говорят» выяснилось, что аферисты, обманувшие певицу, использовали фотографию актера Тома Холланда для создания поддельного паспорта. Многие фанаты иностранного кино знают его по роли главного героя в последних фильмах про Человека-паука (супергероя от Marvel).