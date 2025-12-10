«Пособница украинского заговора»: Новые подробности в «схеме Долиной», о которых все молчали

10 декабря 2025, 12:23

Адвокат Ярмуш: ситуацию с Ларисой Долиной курируют украинские спецслужбы

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Ситуация с Ларисой Долиной по-прежнему считается самой обсуждаемой темой в социальном пространстве. Общество буквально разделилось на две части: те, которые поддерживают певицу и сопереживают ей, и те, кто считает ее обманщицей. Кто прав, а кто виноват? И какие есть секреты в этой истории?





Адвокат Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что ситуацию с Ларисой Долиной могут курировать украинские спецслужбы.





«Когда это произошло, все уехавшие иноагенты, которые критикую Россию, начали наводить ажиотаж в своих телеграм-каналах, блогах о том, что Лариса Долина продает все имущество и уезжает в Америку. Они пустили этот клич», — сказала эксперт.

«У меня сложилось впечатление, что ее обокрали спецслужбы Украины, которые здесь работали с этими дроперами, курьерами. Она была под гипнозом, так могут работать только профессионалы. Откуда у Полины Лурье 112 миллионов? Они у нее в квартире в Перово на тумбочке лежали? Она их с пеленок копила? Лурье тоже в этой схеме совершенно четко играла свою роль определенную», — объяснила адвокат.

«Об этом никто не говорит, как будто не видит. Выбрали Долину, потому что она всегда поддерживала Россию, президента Путина. Она не ломанулась, как Пугачева, за границу. Откуда иноагенты узнали об этом всем раньше, чем информация просочилась в СМИ? Почему имя «Полина», а фамилия «Лурье»? Как будто она деловая иностранка? Это все продумали. И мне обидно за наше общество, которое жертву мошенников начинает гнобить», — поделилась Ярмуш.

«Несчастную Долину везде покрутят, чтобы оставить вообще без здоровья, без поддержки. Еще начинают дискредитировать российскую судебную систему, говоря про продажность и неправомерность. Это самая настоящая гибридная война, все на это указывает», — резюмировала адвокат.