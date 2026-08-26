Дочь Марины Неёловой выросла и стала похожа на отца, который исчез: почему Гарри Каспаров отказался от ребёнка и причем здесь Валентин Гафт

26 августа 2026, 19:35

Марина Неёлова (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)

Звезда «Современника» — Марина Неёлова, кумир миллионов и муза режиссёров. Её роман с самым молодым чемпионом мира Гарри Каспаровым обсуждала вся страна. Но когда актриса узнала о беременности, шахматист исчез из жизни артистки. Почему Каспаров отказался от наследницы и как сложилась судьба Ники Неёловой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание 21-летний гений, 37-летняя звезда и ярость Гафта Два отца в судьбе одной девочки: Каспаров и Геворгян Триумф наследницы звёздной фамилии

21-летний гений, 37-летняя звезда и ярость Гафта



Марина Неёлова (Фото: кадр из фильма «Осенний марафон»)



Валентин Гафт (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)

«Об этом, разумеется, я и помыслить не мог, так как готовился к первому своему матчу на первенство мира. Всё — моё здоровье, мои тренировки, мои устремления — было подчинено этой цели», — цитирует шахматиста «Livejournal».

Два отца в судьбе одной девочки: Каспаров и Геворгян

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Триумф наследницы звёздной фамилии