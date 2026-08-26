Дочь Марины Неёловой выросла и стала похожа на отца, который исчез: почему Гарри Каспаров отказался от ребёнка и причем здесь Валентин Гафт
Звезда «Современника» — Марина Неёлова, кумир миллионов и муза режиссёров. Её роман с самым молодым чемпионом мира Гарри Каспаровым обсуждала вся страна. Но когда актриса узнала о беременности, шахматист исчез из жизни артистки. Почему Каспаров отказался от наследницы и как сложилась судьба Ники Неёловой, читайте в материале «Радио 1».
21-летний гений, 37-летняя звезда и ярость ГафтаВ середине 80-х годов Марина Неёлова находилась на пике актёрской карьеры. Она была известна широкой аудитории благодаря ролям в таких фильмах, как «Осенний марафон» (1979), «Старая, старая сказка» и «Дорогая Елена Сергеевна» (1988). Актриса состояла в браке с театральным режиссёром Анатолием Васильевым, однако их союз, продлившийся восемь лет, завершился разводом. Тогда же, будучи ещё замужем, коренная петербурженка познакомилась с шахматистом Гарри Каспаровым в гостях у пианиста Владимира Крайнева. На момент встречи актрисе было 37 лет, а избраннику — 21 год. Их отношения сопровождались частыми визитами Каспарова в театр и поездками Неёловой на его турниры. Яркий и головокружительный роман между ними продолжался больше двух лет и закончился в один миг. Сама Марина долгое время не давала никаких комментариев ни о романе с шахматистом, ни о причинах разрыва.
Узнав о беременности, она сразу рассказала об этом будущему отцу. Именно эта новость, по её мнению, и привела к разрыву. Большое влияние на карьеру и личную жизнь молодого человека оказывала его мать, Клара Шагеновна, которая на протяжении многих лет следила за делами сына. По рассказам знакомых, узнав, что пассия наследника в положении, она настояла на расставании, заявив, что ребёнок не имеет отношения к их семье. По убеждению родительницы, ранний брак и семейные обязательства могли помешать шахматной карьере Гарри. Под этим влиянием гроссмейстер прекратил отношения с актрисой.
В более поздних высказываниях сам Каспаров объяснял случившееся тем, что намеренно сосредоточился исключительно на шахматах, оставив личную жизнь на втором плане.
«Об этом, разумеется, я и помыслить не мог, так как готовился к первому своему матчу на первенство мира. Всё — моё здоровье, мои тренировки, мои устремления — было подчинено этой цели», — цитирует шахматиста «Livejournal».Однако поступок тактика вызвал неоднозначную реакцию в московской творческой среде. По свидетельствам современников, актёр Валентин Гафт открыто выразил осуждение и заявил, что после такого поведения Каспарову нужно закрыть доступ в приличные дома столицы.
Два отца в судьбе одной девочки: Каспаров и Геворгян4 февраля 1987 года в Москве у 40-летней артистки родилась дочь, которую назвали Никой. Марина дала наследнице свою фамилию. Гарри Каспаров публично отказался признавать отцовство и не принимал участия в жизни ребёнка. Неёлова предпочла не выносить личную драму на публику, целиком сосредоточившись на работе в театре и воспитании дочери. Коллеги актрисы, в том числе руководство «Современника», оказывали ей всемерную поддержку, оберегая от навязчивого внимания прессы.
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Вскоре бывшая возлюбленная шахматного гения вышла замуж за советского и российского дипломата, юриста Кирилла Геворгяна. Именно он взял на себя заботу о воспитании Ники, став для девочки полноценным отцом. Из-за работы главы семейства в посольстве семья долго жила за границей — во Франции и Нидерландах, что позволило ей с раннего детства путешествовать и свободно овладеть несколькими иностранными языками.
Триумф наследницы звёздной фамилииНика Неёлова не пошла по стопам матери и не проявила интереса к шахматам. Она выбрала путь художника. Училась в Королевской академии искусств в Гааге, после — в Школе изящных искусств в Лондоне. Сейчас внучка звезды известна как скульптор: работы наследницы знаменитой актрисы экспонируются в Великобритании, Швейцарии, Франции, Литве и Германии. Инсталляция «Принципы повиновения» победила в конкурсе «Новые сенсации» от лондонской галереи Саатчи.
Кроме того, произведения падчерицы правозащитника входят в частные коллекции обеспеченных ценителей искусства. Несколько лет назад молодая женщина впервые стала матерью — у неё родилась дочь, которую назвали Вьян. Ника обосновалась в Лондоне. Народная артистка РСФСР, которой в 2026 году исполнилось 79 лет, поддерживает тесные отношения с родными и периодически навещает дочь и внучку в английской столице. Ника предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому информация об отце ребёнка остаётся закрытой. В апреле 2026 года художница опубликовала редкие семейные фотографии, на которых запечатлены она сама, Вьян и Марина Неёлова, подписав снимок: «Моя невероятная мама».
Внучка знаменитой бабушки, которую биологический отец не признал, с годами стала его точной копией. Знакомые семьи и журналисты не раз замечали, что внешне девушка удивительно похожа на Гарри Каспарова. Но своим единственным родителем Ника называет не его, а отчима Кирилла Геворгяна.
Шахматист, между тем, других детей записал на себя. Спустя время стратег издал книгу «Дитя перемен», в которой изложил собственную версию событий. Гроссмейстер вспоминал в мемуарах, чем его покорила актриса, и отмечал, что к моменту рождения малышки они с Мариной уже расстались, поэтому мужчина был убеждён, что ребёнок действительно не от него. Сама Марина Мстиславовна эту историю никогда публично не комментировала.