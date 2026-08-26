Стало известно, кто сменит Егора Крида в кресле наставника шоу «Голос.Дети»

26 августа 2026, 19:16

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

20-летний Ваня Дмитриенко займёт место наставника в 13-м сезоне проекта «Голос.Дети». Информацию предоставила пресс-служба «Первого канала».





В красном кресле Иван сменит Егора Крида, который участвовал в предыдущих сезонах шоу. Следует отметить, что Дмитриенко станет самым молодым наставником за всю историю проекта.



Он заявил, что считает ключевой задачей обеспечить детям серьёзный профессиональный рост. Певец добавил, что осознаёт эмоциональную сложность работы с юными участниками, но готов к этому вызову.

«Родители везут конкурсантов из разных городов, в том числе издалека. Хочу, чтобы ни у кого ни на секунду не возникло мысли о напрасно потраченных силах и времени», — подчеркнул артист.