Ольга Серябкина рассказала о помощи со стороны Максима Фадеева
Певица Ольга Серябкина в интервью NEWS.ru на кастинге танцоров в команду SERYABKINA, рассказала о помощи со стороны Максима Фадеева.
По словам артистки, она сотрудничала с продюсером на протяжении 15 лет. Певица отметила, что Фадеев помог ей преодолеть застенчивость и раскрыть её таланты, превратив в уверенную в себе артистку.
Ольга также подчеркнула, что в творческом процессе задействовано множество людей. Она высоко оценила командную работу артистов и продюсеров и подчеркнула важность усердия в этом деле.
Ранее исполнительница рассказала, каких принципов придерживается в воспитании сына. Серябкина заявила, что уже сейчас активно прививает мальчику качества самостоятельности и ответственности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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