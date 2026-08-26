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Ольга Серябкина рассказала о помощи со стороны Максима Фадеева

Серябкина рассказала, что при помощи Фадеева стала знающим свои таланты артистом
Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина в интервью NEWS.ru на кастинге танцоров в команду SERYABKINA, рассказала о помощи со стороны Максима Фадеева.



По словам артистки, она сотрудничала с продюсером на протяжении 15 лет. Певица отметила, что Фадеев помог ей преодолеть застенчивость и раскрыть её таланты, превратив в уверенную в себе артистку.

Ольга также подчеркнула, что в творческом процессе задействовано множество людей. Она высоко оценила командную работу артистов и продюсеров и подчеркнула важность усердия в этом деле.

Ранее исполнительница рассказала, каких принципов придерживается в воспитании сына. Серябкина заявила, что уже сейчас активно прививает мальчику качества самостоятельности и ответственности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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