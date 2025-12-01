«Результаты неутешительные»: Роза Сябитова сообщила о проблемах со здоровьем и грядущей операции
Роза Сябитова поделилась с подписчиками тревожными новостями о состоянии здоровья.
Телеведущая рассказала, что получила травму руки во время участия в одном из спортивных реалити-проектов. Чтобы выяснить причину боли, она прошла МРТ, и результат, по её словам, оказался далеко не оптимистичным.
По заключению врачей, травма серьёзная и требует хирургического вмешательства. Роза призналась, что новость стала для неё неприятным испытанием, ведь она строила планы на участие в экстремальных шоу и в следующем году.
Несмотря на диагноз, Сябитова старается сохранить оптимизм и заверила, что будет держать поклонников в курсе своего лечения. Она надеется успешно пройти операцию и восстановление, чтобы как можно скорее вернуться к активной жизни и новым телевизионным проектам.
Читайте также: