Дочь умирала от голода, а жена разбилась насмерть пьяной: правда ли Айза разрушила брак Вячеслава Малафеева
Драмы в жизни Вячеслава Малафеева стали привычным явлением уже много лет назад. Он потерял жену в аварии, но, вопреки ожиданиям, это не заставило его уйти из спорта. А позже произошло ещё одно серьёзное испытание — его дочь едва не умерла от голода. О том, как футболист пережил гибель супруги, спас дочь и сумел остаться в профессии, читайте в материале «Радио 1».
Карьера, рекорды и бизнес: история Вячеслава МалафееваБудущий знаменитый вратарь родился в семье, где отец страстно любил футбол. Поэтому никого не удивило, что он отдал обоих сыновей в футбольную секцию. Малафеев рассказывал: первым в спорт пошёл его брат Сергей, который был на четыре года старше. Вячеслав старался не отставать от брата, хотя поначалу уступал ему из-за разницы в возрасте. Сергей первым попал в основной состав «Зенита», затем поиграл ещё за несколько команд, переезжал из города в город, а позже выучился на футбольного арбитра.
А вот карьера брата оказалась гораздо ярче и успешнее. Вячеслав учился в футбольной школе «Смена», которую окончил с отличием. Позже его взяли в «Зенит-2». Однажды братья даже сыграли в одном составе: младший был вратарём, а старший — защитником.Популярность досталась именно Вячеславу. В 2001 году он получил свою первую медаль — команда завоевала бронзу на чемпионате России, а в 2003 его признали лучшим вратарём, после чего спортсмен попал в список лучших футболистов страны. В основном составе «Зенита» спортсмен оставался до 2014 года.
Вместе с клубом из Санкт-Петербурга вратарь четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок страны. В 2008 году Малафеев завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. Его трижды называли лучшим вратарём года. Вячеслав входит в клуб Льва Яшина — это звание получают голкиперы, сыгравшие более ста «сухих» матчей, у него их 177. Почти всю карьеру в сборной России Малафеев оставался вторым вратарём — основное место в воротах занимал Игорь Акинфеев. За национальную команду Вячеслав провёл 29 матчей. Завершил карьеру он в мае 2016 года в возрасте 37 лет. Спустя год после ухода из спорта стал заместителем спортивного директора «Зенита». Окончательно покинул клуб в 2021 году.
Ещё за три года до завершения карьеры, в 2013-м, Малафеев решил заняться бизнесом. Он основал компанию «М16» — её деятельность была связана с недвижимостью. Идей было много, но их воплощению сильно мешали постоянные тренировки и матчи.После ухода из спорта экс-вратарь получил полную свободу для своих проектов, он сразу принялся за реализацию задуманного, активно развивался как предприниматель. В 2016 году у него уже была группа компаний, состоящая из шести фирм, связанных с рынком жилья.
Трагедия, которая не сломала, а закалилаПервую настоящую любовь Малафеев встретил во время отдыха. Страстный роман с Мариной Безбородовой закончился свадьбой. С Вячеславом они были близки по духу — девушка выросла в семье спортсменов. Поэтому сборы и поездки избранника её совсем не пугали. Девушка окончила Академию гражданской авиации, но, став женой Малафеева, легко поменяла карьерные достижения на домашние заботы и воспитание детей — Максима и Ксении.
Однако она недолго оставалась только домохозяйкой. Через несколько лет после свадьбы возглавила продюсерский центр «Малафеев продакшн». Вячеслав и Марина были примером крепкой и счастливой пары. По словам друзей, именно с ней к нему пришёл настоящий успех на поле. Но трагедия разрушила их счастье. В марте 2011 года Марина попала в ДТП. «Бентли», принадлежавший супруге футболиста, сначала врезался в рекламную конструкцию, протаранив её, а затем в дерево, жена Малафеева скончалась на месте.
Следственное управление ГУ МВД по Петербургу и области установило, что за рулём она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления. Гибель супруги стала для Вячеслава тяжёлым ударом. Всего за полгода до этого он похоронил мать. Не успел он оправиться от потери одной родной женщины, как смерть забрала другую. Прошли годы, и футболист признался: именно спорт помог ему справиться со всеми испытаниями.
Малафеев хотел доказать всем, что его не сломать. На него давили со всех сторон, но он выдержал. Как бы чудовищно это ни звучало, именно 2011 год — период самой страшной потери — стал для его карьеры одним из самых успешных. На поле он вышел уже через несколько дней после трагедии. Смириться с утратой помогла работа и, как часто бывает, новая женщина. Спустя несколько месяцев после той страшной аварии спортсмен познакомился с Екатериной Комяковой.
Девушка была младше него на десять лет, работала диджеем. Она оказалась понимающей, мудрой и стала для футболиста не просто женой, но и мамой для его осиротевших детей. В 2013 году у пары родился общий сын Алекс, а через год Екатерина усыновила старших детей Вячеслава. Большая семья требовала внимания и заботы. Именно это стало одной из главных причин завершения футбольной карьеры — Малафеев хотел проводить с детьми больше времени. Однако вряд ли он тогда знал, какие новые испытания приготовила ему жизнь.
История борьбы дочери Малафеева с РПП и наркотикамиВ 2019 году Екатерина забеременела во второй раз. Супруги были на вершине счастья, но стать родителями снова им было не суждено. Сначала они уехали отдыхать на Бали, не подозревая, что дома их ждёт горе. Вернувшись, Катя отправилась на УЗИ и узнала: беременность замерла. Эта новость сломила и Вячеслава, и его жену. Однако для них испытания на этом не закончились. У шестнадцатилетней дочери Ксении начались сложности.
Девушка постоянно ссорилась с родителями. Когда постоянные перепалки достигли пика, она попросила разрешения переехать в другую квартиру. Правда, проблемы это не решило, вскоре юная особа вернулась обратно. На самом деле всё было гораздо серьёзнее, чем просто подростковые конфликты. Ещё в одиннадцать лет у девочки появились признаки расстройства пищевого поведения. Она фанатично следила за рационом, начала вести блог о здоровом образе жизни. Однако со временем увлечение правильным питанием переросло в анорексию.
Екатерина рассказывала, что Ксюшу определили в клинику на несколько месяцев. Там пациентку выходили, питание поступало через вену. Медики смогли спасти ребёнка, когда её выписали, девочка весила примерно 34 килограмма. В больнице Катю и Славу предупредили: расстройство пищевого поведения не лечится за несколько месяцев, возможны срывы и возвраты болезни. Врачи оказались правы. За шесть лет родители сменили несколько клиник, пытаясь спасти дочь. Но их ждал далеко не счастливый финал.
Весной 2020 года Ксению задержали за сбыт запрещённых веществ. Выяснилось, что она и сама их употребляет. Против неё возбудили уголовное дело, судья распорядился проверить вменяемость девушки — для этого назначили психиатрическую экспертизу. В своём блоге Ксения откровенно рассказывала о проблемах. Подросток жаловалась не только на расстройство пищевого поведения, но и на социофобию, девушка подозревала у себя шизофрению и другие психические заболевания.
В начале 2021 года Малафеев тяжело заболел — у него обнаружили двустороннюю пневмонию. Но едва футболист поправился, ему снова пришлось погрузиться в проблемы дочери. Её отправили в реабилитационный центр лечиться от зависимости. Семья очень надеялась, что специалисты помогут девочке, самой справиться с трудностями у неё не получилось. Зимой 2023 года Ксения написала в соцсетях, что победила зависимость и помирилась с отцом.
«Звёзды в Африке», Айза и развод: что разрушило брак МалафееваСлухи о семейных трудностях Малафеева появились после его участия в шоу «Звёзды в Африке». Именно там экс-супруга рэпера Гуфа по имени Айза оказывала футболисту знаки внимания. Позже Екатерина рассказала правду, которая оказалась неприятной. По словам жены, они с Вячеславом решили взять паузу в отношениях, и этот шаг дался им очень нелегко. Спустя несколько дней Вячеслав и Екатерина вместе пришли на презентацию нового офиса. Поклонники обрадовались, решив, что семейный кризис остался позади. Однако футболист вскоре заявил, что развод всё-таки состоится. Он подчеркнул, что никого не винит, но пытаться склеить разрушенные отношения бсполезно.
В феврале 2022 года Малафеев рассказал фанатам, что они с Екатериной уже не живут вместе, но развод пока не оформили. Вратарь признался, сердце его открыто для новых отношений. О причинах разрыва с женой говорить не стал. Вопрос о проживании детей решили мирно. Общий сын Алекс останется с мамой, а старшие дети спортсмена, которых Катя усыновила, будут жить там, где им будет спокойно, хорошо и комфортно.
Новая любовь, третий брак и долгожданный покойСо временем у всех членов семьи всё наладилось. Ксения сумела справиться с анорексией и зависимостью, восстановила отношения с мачехой и поступила в ГИТИС. Максим же решил пойти по стопам отца — он выбрал футбол и уже делает в этом успехи. В жизни самого Вячеслава Малафеева тоже настал новый этап. Судьба свела его с гимнасткой Ангелиной Шкатовой во время спортивного забега. Их первое свидание растянулось на целый день: долгие прогулки, душевные разговоры и поход в кино.
По словам девушки, между ними не было никакой наигранности — всё завязалось само собой, просто и непринуждённо. Её подкупила открытость и душевная теплота экс-вратаря. Она сразу поняла: это тот человек, с которым хочется быть рядом. 21 февраля 2025 года состоялось долгожданное торжество. Для Вячеслава этот брак стал третьим по счёту. На церемонии невеста выбрала приталенное платье в сочетании с пиджаком, а жених остановился на классическом чёрном костюме.
Вскоре после свадьбы в семье произошло пополнение — родился сын, которого назвали Александром. Личную жизнь супруги предпочитают не афишировать. Они твёрдо уверены: настоящее счастье не выносит лишнего шума. Болельщики же от души рады за футболиста и надеются, что на этот раз он обрёл долгожданный покой и гармонию. Сам Малафеев не раз признавался: рядом с Ангелиной ему удивительно легко и по-настоящему спокойно.