Достижения.рф

«Это сексуально»: Роберт Паттинсон высказался о том, когда платит девушка

Роберт Паттинсон и Зендея (Фото: Instagram* / @voguemagazine)

Роберт Паттинсон неожиданно высказался на тему, которая регулярно вызывает споры в отношениях — кто должен платить на свидании. Об этом сообщает LAD BIBLE.



В разговоре с Зендеей актёр признался, что считает привлекательной ситуацию, когда девушка берёт инициативу в свои руки и сама оплачивает счёт. Причём, по его словам, особенно «сексуально», если она делает это незаметно — и платит не только за себя, но и за него.

Зендея, в свою очередь, заняла более нейтральную позицию. Она отметила, что иногда может заплатить сама, однако чаще в её отношениях финансовую инициативу берёт на себя Том Холланд.

Высказывание Паттинсона уже вызвало бурное обсуждение в сети: пользователи спорят, где проходит грань между современными взглядами на равенство и традиционными ожиданиями от свиданий.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0