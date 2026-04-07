«Это сексуально»: Роберт Паттинсон высказался о том, когда платит девушка
Роберт Паттинсон неожиданно высказался на тему, которая регулярно вызывает споры в отношениях — кто должен платить на свидании. Об этом сообщает LAD BIBLE.
В разговоре с Зендеей актёр признался, что считает привлекательной ситуацию, когда девушка берёт инициативу в свои руки и сама оплачивает счёт. Причём, по его словам, особенно «сексуально», если она делает это незаметно — и платит не только за себя, но и за него.
Зендея, в свою очередь, заняла более нейтральную позицию. Она отметила, что иногда может заплатить сама, однако чаще в её отношениях финансовую инициативу берёт на себя Том Холланд.
Высказывание Паттинсона уже вызвало бурное обсуждение в сети: пользователи спорят, где проходит грань между современными взглядами на равенство и традиционными ожиданиями от свиданий.
