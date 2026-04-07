«Выбрала проиграть»: блогер Карина Каспарянц сделала липосакцию после родов

07 апреля 2026, 16:25

Карина Каспарянц решилась на операцию ради фигуры мечты

Карина Каспарянц (Фото: Instagram* / @karinakasparyants)

Карина Каспарянц откровенно рассказала в соцсетях о своём решении лечь под нож ради фигуры, к которой она стремилась много лет.





По словам блогера, борьба с комплексами началась ещё в подростковом возрасте — с 15 лет её беспокоили складки, живот и, как она сама отмечает, «массивные руки», которые не поддавались ни правильному питанию, ни спорту.



Карина не раз делилась своими попытками похудеть с подписчиками, однако заметных результатов это не приносило. Ситуация изменилась после рождения второго ребёнка — тогда блогер пересмотрела свои взгляды и решила прибегнуть к помощи пластической хирургии.



Особенно иронично, что ещё четыре года назад Каспарянц публично заявляла, что липосакция — «не её путь». Однако теперь она признаётся: сделала осознанный выбор, несмотря на прежние убеждения.





«Выбрала проиграть, но счастлива как никогда. Что за парадокс?» — написала она перед операцией, подчеркнув внутренний конфликт, с которым ей пришлось столкнуться.