Дочь Вячеслава Тихонова отказалась от профессии отца: где сейчас наследница звезды «Семнадцать мгновений весны» Анна Тихонова?
Анна Тихонова — дочери выдающегося советского актера, народного артиста СССР Вячеслава Васильевича Тихонова, известного широкой аудитории по телефильму «Семнадцать мгновений весны». Артист ушел из жизни в декабре 2009 года, однако его творческое наследие продолжает жить. Подробнее о судьбе Анны Тихоновой, ее жизненном выборе и отношении к отцу — в материале «Радио 1».
Вячеслав Тихонов: история семьи и отношения с дочкойВячеслав Тихонов ушел из жизни в декабре 2009 года, однако его творческое наследие продолжает жить. Значительную роль в этом играет его дочь Анна Тихонова, которая взяла на себя миссию сохранить память о знаменитом актере.
Анна Тихонова родилась во втором браке актера. Ее матерью стала Тамара — преподаватель французского языка. Этот союз был заключен спустя несколько лет после расставания Тихонова с актрисой Нонной Мордюковой.
Вопрос о том, какие чувства актер испытывал к своим супругам, долгое время оставался предметом обсуждений. Однако сама Анна Тихонова в воспоминаниях подчеркивала, что ее родители жили в любви и взаимопонимании, несмотря на редкие разногласия.
В то же время отношения между Вячеславом Тихоновым и Нонной Мордюковой оставались напряженными. Они практически не общались, избегали друг друга на публичных мероприятиях, а их редкие встречи проходили без какого-либо контакта.
«Папа не любил говорить о Мордюковой, много лет они даже по телефону не разговаривали. Наверное, не было желания. Сталкиваясь на премьерах или банкетах, они с Нонной Викторовной делали вид, что не замечают друг друга, и старались побыстрей разойтись в разные стороны. Я несколько раз при этом присутствовала. Меня она тоже всегда игнорировала и не замечала, хотя, конечно, знала чья я дочка», — рассказывала Анна.Рождение Анны стало для актера важным и волнительным событием. Несмотря на то, что у него уже был сын от первого брака, к дочери он относился особенно трепетно. Тихонов переживал, что может допустить ошибку в воспитании или случайно причинить ей боль.
Из-за плотного графика съемок актер не всегда мог проводить с дочерью достаточно времени, что вызывало у него чувство вины. Именно поэтому он старался брать Анну с собой на съемочные площадки, чтобы не упустить важные моменты ее взросления.
Для самой Анны отец был не только родным человеком, но и наставником. Она воспринимала его как пример и ориентир, которому хотелось соответствовать.
Выбор профессии: путь в актерство и обучение во ВГИКеПосле окончания школы Анна Тихонова поступила во ВГИК, где обучалась в мастерской Сергея Бондарчука. Несмотря на сомнения отца, она решила связать свою жизнь с актерской профессией.
При этом сама Анна признавалась, что главным мотивом было желание чаще находиться рядом с отцом, который много времени проводил на съемках. В начале карьеры ей это удавалось: она снималась в проектах, где работал и Тихонов.
Среди ее работ — фильмы «Европейская история», «Белые вороны», «Шурави», «В городе Сочи — темные ночи», «Взбесившийся автобус». В ряде проектов отец поддерживал ее лично, находясь рядом на съемочной площадке.
Отказ от актерской карьерыСо временем Анна Тихонова приняла решение отказаться от актерской профессии. Одной из причин стали разочарование в индустрии и ощущение ее внутренней противоречивости.
«Папа говорил, что эта профессия многое забирает: приходится часто уезжать из дома, подолгу сниматься без перерыва, терпеть неблагоприятные условия. Все это потом сказывается и на семье. Даже если у человека все складывается удачно, всегда есть обратная сторона медали. Например, папа и сам редко бывал дома. В детстве все-таки ощущалось его отсутствие, когда он много снимался. Конечно, я очень скучала», — говорила Тихонова.Кроме того, общественное мнение также оказывало влияние: часть зрителей считала, что Анна не унаследовала харизму Тихонова. Однако для нее самой популярность не была приоритетом.
В конце 1980-х годов Вячеслав Тихонов вместе с Юрием Чекулаевым основал студию «Актер кино». Анна начала работать там, осваивая основы продюсерской деятельности. Позднее студию преобразовали в кинокомпанию «Фабрика грез», которую спустя годы возглавила Тихонова. Этот этап стал для нее ключевым в профессиональном становлении.
Личная жизнь и испытание расстояниемВо время учебы Анна познакомилась с Николаем Воронцовским. Их отношения развивались непросто: вскоре после знакомства мужчина получил предложение работать в Канаде.
Анна не рассматривала возможность переезда за границу, и пара была вынуждена расстаться на длительный срок. Разлука продлилась около 12 лет. После возвращения Воронцовского в Россию они поженились.
Сама Тихонова отмечала, что супруг придерживается традиционных взглядов на семью, считая, что женщина должна в первую очередь заниматься домом и детьми.
«На самом деле он считал, что женщина вообще не должна работать, когда у нее есть семья. Муж и дети важнее съемок в кино. Я немного сейчас снимаюсь, потому что занялась продюсированием», — признавалась она.В 2005 году у Анны и Николая родились близнецы — Слава и Георгий. Их назвали в честь дедов. Вячеслав Тихонов активно участвовал в жизни внуков и проводил с ними много времени.
В последние годы жизни актер предпочел уединение на даче, где чувствовал себя комфортно. Анна регулярно навещала отца и поддерживала с ним тесную связь. После его смерти в СМИ появлялись утверждения о том, что актер провел последние дни в одиночестве. Однако Анна неоднократно опровергала эту информацию, подчеркивая, что была рядом и поддерживала его.
Наследие Вячеслава ТихоноваПосле ухода актера Анна Тихонова возглавила благотворительный фонд его имени. Организация занимается популяризацией его творчества и поддержкой культурных инициатив. С 2017 года в Павловском Посаде проводится Международный кинофестиваль «17 мгновений», посвященный памяти актера. Анна является его бессменным руководителем.
Она отмечает, что интерес к личности Тихонова сохраняется не только в России, но и за рубежом. По ее словам, зрители продолжают воспринимать его как символ эпохи и национального героя.
Анна Тихонова сегодня: жизнь вне кадраСегодня Анна Тихонова продолжает работать в сфере продюсирования, уделяя особое внимание документальному кино. Она также принимает участие в проектах, посвященных истории и культуре.
Несмотря на редкие появления в кино, основной акцент в ее жизни сделан на семье и сохранении памяти об отце. Она воспитывает сыновей и старается передать им те ценности, которые получила сама.
Анна подчеркивает, что считает Вячеслава Тихонова не просто талантливым актером, а человеком, который осознанно подходил к выбору ролей. По ее мнению, он избегал участия в проектах, которые могли бы противоречить его моральным принципам.
Таким образом, деятельность Анны Тихоновой сегодня — это не только профессиональная реализация, но и продолжение жизненного пути ее отца, чье имя остается важной частью российской культуры.