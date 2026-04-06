Успех после «Новой фабрики звезд», тайная свадьба и затишье перед новым альбомом: куда пропал автор песни «Птичка» Женя Трофимов?
Евгению Трофимову, известному широкой публике как фронтмен группы «Комната культуры», автору суперхитов «Поезда» и голосу сериала «Ландыши», 7 апреля исполняется 31 год. Этот сибиряк прошёл тернистый путь от отчисления из музыкальной школы из-за «коротких пальцев» до попадания в престижный рейтинг Forbes «30 до 30». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Жени ТрофимоваИстория восхождения Жени Трофимова — это классическая «легенда рок-звезды», замешанная на самоиронии и таланте вопреки обстоятельствам. Родившийся в Барнауле 7 апреля 1995 года мальчик столкнулся с жестокостью системы еще в детстве. Когда он пришел в музыкальную школу учиться играть на фортепиано, ему отказали из-за длины пальцев.
«Это якобы могло затруднить освоение профессии пианиста», — рассказывал позже артист.Пришлось осваивать баян, а затем самостоятельно — гитару, найденную у отца в шкафу.
Первый серьёзный успех пришел внезапно. В 2017 году студент-географ, ремонтирующий машину, случайно узнал о кастинге «Новой фабрики звезд». Недолго думая, Женя записал видео прямо в гараже. Харизма сработала: его пригласили в Москву. Правда, победа в проекте обошла его стороной. Продюсер Виктор Дробыш собрал «бракованный материал» в группу «Север 17», которая быстро распалась. Казалось, карьера рушится. Трофимов вернулся в Барнаул, но именно там случился его звездный час.
Вернувшись к корням, он начал писать песни для других. Именно его перо подарило хит «Птичка» дуэту HammAli & Navai. А создав группу «Комната культуры» с друзьями детства, Женя буквально взорвал чарты. Песня «Поезда» стала гимном всех, кто хоть раз смотрел в окно купе, а «Вторая весна» — главным саундтреком сериала «Ландыши». Сам же Трофимов в 2025 году попал в рейтинг Forbes «30 до 30», окончательно закрепив статус не просто уличного музыканта, а большого артиста.
Личная жизньЖеня Трофимов — редкий представитель шоу-бизнеса, которому удается держать свою личную жизнь за семью замками. В эпоху социальных сетей, где каждая слеза становится достоянием общественности, артист практически не дает комментариев о романах. Фанатки перерывали фотоархивы в поисках «той самой», подозревая романы то с бэк-вокалистками, то со случайными знакомыми из Барнаула. Однако правда оказалась куда прозаичнее.
Как стало известно в сентябре 2023 года, Трофимов официально женился. Его избранницей стала София — тоже уроженка Алтайского края. В отличие от гламурных див и светских львиц, София имеет самую земную профессию: она профессиональный мастер маникюра и дизайнер ногтей. Пара сознательно скрывала свадьбу от посторонних глаз, не устраивая пышных торжеств и не выкладывая фото в социальные сети. Возможно, именно в этом браке с женщиной, далекой от шоу-бизнеса, Трофимов черпает то спокойствие и уют, которых ему так не хватало в Москве. Детей у пары пока нет, и, судя по плотному гастрольному графику музыканта, пока все их силы сосредоточены на развитии карьеры.
Куда пропал Женя Трофимов и чем он занят сейчасНесмотря на то что его песни звучат из каждого утюга (аудитория превышает 7,5 млн слушателей в месяц), в 2026 году сам Женя Трофимов ведет себя как настоящий рок-отшельник. Он практически пропал из светской хроники, предпочитая живые концерты. Судя по последним данным, Трофимов вернулся в родной Барнаул, в свою студию «Марс». Отвечая на вопрос «Москва или Барнаул?», он на встрече со студентами СмолГУ категорично заявил, что выбирает малую родину:
«В Москве чувствовал себя связанным по рукам и ногам».Он не пропал — он готовит новый сингл «Крайний снег». Он должен выйти в ближайшее время. Группа активно гастролирует, на их счету концерты в Оренбурге, Смоленске и даже выступление на фестивале «Воздух Карелии», который пройдёт с 11 по 14 июня 2026 года на аэродроме «Пески» в Петрозаводске.
Сейчас Женя сосредоточен на саундтреках к новым проектам и работе над вторым студийником «Комнаты культуры». В интервью для «ИнтерМедиа» в декабре 2025 года Женя сообщил, что в перерыве между концертами группы планируется активная работа над новым материалом и запись песен. Он подчеркнул, что его цель — продолжать удивлять слушателей в 2026 году.