Блогеры Аня Покров и Артур Бабич зарегистрировали брак
Популярные блогеры Аня Покров и Артур Бабич официально стали мужем и женой. Церемонию провели во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге. Об этом информирует Telegram-канал Super.
Молодожены пришли в ЗАГС без свидетелей. Пара решила сначала зарегистрировать отношения, а масштабный праздник устроить летом. По данным издания, свадьбу запланировали на 4 июня.
Артуру Бабичу 25 лет, его избраннице Ане Покров — 26. Их роман длился пять лет. Предложение руки и сердца девушка получила в мае 2025 года на Алтае. Знакомство будущих супругов состоялось в тикток-хаусе, где они вместе начинали карьеру в медиа.
Ранее стало известно, что 37-летняя Анна Бузова объявила о своей беременности.
