Дочери от пьянчужки, роман с женщиной младше на 46 лет и творения, «уродующие город»: что известно о скульпторе XX века Зурабе Церетели?
Зураб Церетели — художник с впечатляющей биографией, которая такая же масштабная, как и творчество знаменитости. Его картины и скульптуры можно увидеть по всему миру. Великий мастер считал, что секрет его успеха — это любовь к искусству. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Зураба ЦеретелиИзвестный художник-монументалист появился на свет 4 января 1934 года в Тбилиси. Его детство прошло в атмосфере, которая во многом определила творческий путь Зураба. Родители не имели отношения к искусству: мама, Тамара Нижарадзе, занималась домом и детьми, а папа, Константин Церетели, работал горным инженером и преподавал в техническом вузе. Но у него был дядя Георгий Нижарадзе, живописец. Посещая его дом, маленький Церетели не только учился рисовать, но и впитывал разговоры об искусстве. К мужчине часто приходили интересные и талантливые люди своего времени. В восемь лет будущий скульптор поступил в Тбилисскую государственную академию художеств.
Скульптор и художникПосле получения диплома он устроился штатным художником в Институт археологии, этнографии и истории Академии наук Грузии. В это время Зураб много путешествовал по стране с экспедициями, что значительно обогатило его знания об искусстве. Позже Церетели перешел на работу в Художественный фонд СССР, где стал художником-архитектором. Это позволило ему реализовать свои идеи в монументальном искусстве. В 60-х годах, когда страна активно развивалась, он создал множество работ для курортов Грузинской ССР — Гагры, Сухуми, Боржоми и Пицунды. Его мозаики, особенно автобусные остановки в Абхазии, стали настоящими арт-объектами.
Мужчина также начал участвовать в выставках. Его картина «На страже мира» принесла ему первый успех. В 1967 году состоялась персональная выставка в Тбилиси, он получил звание заслуженного художника Грузинской ССР. Зураб принимал заказы на оформление различных зданий, включая Дом кино в Москве и гостиницу «Ялта-Интурист». Его назначение главным художником Олимпиады-80 в Москве принесло ему звание народного художника СССР.
Мастер начал создавать монументальные скульптуры в конце 70-х. Работа «Счастье детям всего мира» стала одной из значительных. В 1983 году он открыл памятник «Дружба навеки» в Москве, посвященный 200-летию Георгиевского трактата между Россией и Грузией. Многие его работы посвящены выдающимся личностям. Он делал памятники поэтессе Марине Цветаевой, Александру Пушкину и Иоанну Павлу II. В нулевых в Москве открылся музей-мастерская Церетели, где выставлены его картины и скульптуры.
В 2017 году в столице появилась Аллея правителей — галерея бронзовых бюстов, изображающих российских лидеров с эпохи Рюрика до революции 1917 года. Среди работ мастера есть и статуя Владимира Путина.
Реакция общества на работы Зураба ЦеретелиПамятник Петру I, изображающий царя на палубе огромного парусника, стал причиной настоящего скандала. Многие жители столицы восприняли его крайне негативно, назвав творение Церетели «уродующим город». Общественность даже поднимала вопрос о сносе монумента. Но со временем страсти утихли, и памятник остался стоять на искусственном острове на Москве-реке. Это одно из самых крупных сооружений в городе — высота достигает 98 метров, а вес превышает 2 тысячи тонн.
Мужчина не раз сталкивался с критикой. Его работы иногда обвиняли в чрезмерности и отсутствии вкуса, как, например, «Адамово яблоко» в открытой галерее искусств или «Дерево сказок» в Московском зоопарке. Но сам художник относился к этому с юмором. Он считал, что даже негативные отзывы — это тоже своего рода реклама.
«Как только меня не ругали! А потом ничего, привыкли. А знаете почему? Потому что надо, во-первых, правильно уловить масштаб, а во-вторых, уметь ждать», — отмечал художник.
Некоторым москвичам не понравился еще один памятник Церетели — «Трагедия народов», — установленный на Поклонной горе. Изображенная скульптором шеренга истощенных восьмиметровых людей, постепенно превращающихся в надгробные плиты, ужаснула горожан. Жители сравнивали работу с зомби и направили обращение к мэру с просьбой перенести композицию куда-нибудь подальше, за здание музея.
БлаготворительностьЗураб Константинович всегда активно занимался благотворительностью. Многие его работы он создавал как подарок для городов, учреждений и фондов, не ожидая ничего взамен. Художник участвовал в благотворительных выставках и аукционах, направляя вырученные средства на помощь детям с заболеваниями. Он также проводил мастер-классы для юных талантов со всего мира, щедро делясь своими знаниями и предоставляя материалы для творчества.
Личная жизнь ЦеретелиВ молодости Церетели нашел свою любовь. Он встретил Инессу Андроникашвили, из княжеской семьи. Их брак продлился более 45 лет, но в 1998 году женщина ушла из жизни. В память о ней художник организовал свою первую персональную выставку в Москве. У Зураба и Инессы есть дочь Елена, а также трое внуков — Василий, Виктория и Зураб, все они выбрали путь в искусстве. В семье мастера растут четверо правнуков: Александр, Николай, Филипп и Мария-Изабелла.
В последние годы жизни скульптор жил с Татьяной Кочемасовой, которая была младше его на 46 лет. Она — талантливая художница, и хотя Зураб называл ее своей женой, они не зарегистрировали брак.
Воспитал двух девочек, помимо дочериКогда дочке Церетели было всего три года, она вернулась с прогулки с двумя подругами. Девочки выглядели очень грязными. Поскольку их родители не пришли за ними, художник и его жена решили помочь: помыли малышек и уложили спать. Утром, после того как девочек накормили, появилась их бабушка, которая была пьяной. Выяснилось, что девочки из Воронежа. Их отец умер, а мама страдала от алкоголизма. Хотя Церетели не оформлял официальное усыновление, он воспитывал их как своих детей. Он не хотел задевать чувства девочек, ведь их мама всё еще была жива.
Смерть скульптораВ 2024 году Зураб Константинович отпраздновал свой 90-летний юбилей, и его творческая жизнь продолжала бить ключом. Мастер не уставал создавать новые работы, организовывать выставки и проводить мастер-классы. Он охотно давал интервью и позировал для фотографий. Секретом своего здоровья и долголетия скульптор считал постоянную работу без отпусков и перерывов. Юбилей мастера привлек внимание властей. В конце 2023 года в галереях «Здесь на Таганке» и «Китай-город» прошли выставки его работ. Позже зрители могли увидеть его эмали и малые скульптуры в «А3».
К сожалению, 22 апреля 2025 года мир узнал о трагической утрате — Зураб Церетели ушел из жизни. Его помощник Сергей Шагулашвили сообщил о смерти знаменитости, причиной которой стала остановка сердца. Скульптор покинул этот мир в своей квартире около половины второго ночи. Его похоронили рядом с супругой на кладбище в Тбилиси.
КритикаРената Литвинова выразила свои соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели. Актриса и режиссёр отметила, что его скульптуры вызывали разные мнения и эмоции.
«Зураб Константинтинович Церетели удивительный был скульптор – никогда не забуду каменного Лужкова в его гигантской мастерской (он приветливо провёл по ней нам с Рустамом Хамдамовым экскурсию) – гигантский тогдашний мэр Москвы, играющий в теннис в шортах и почему-то в этой его фирменной зимней кепке. И следом снова изваяние Лужкова, уже более одетого и тоже в кепке, но при этом сжимающего в руке ещё одну кепку. Куда подевались теперь все эти уже тогда невостребованные "шедевры"? Всё-таки мой шок от его скульптур я так ярко помню, а редко, когда в тебе остаются от чего-то хоть какие-то воспоминания и чувства», — написала Литвинова.
Зураб Церетели создал больше 5000 скульптурных работ, которые находятся не только в странах бывшего СССР, но и за рубежом.