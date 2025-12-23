Достижения.рф

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок более 150 тысяч рублей за ДТП

Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск страховой компании САО «РЕСО-Гарантия» к актрисе Александре Ребенок. С неё взыскали 153 тысячи рубля за повреждения автомобиля в дорожно-транспортном происшествии.



Как сообщает Telegram-канал «Судов общей юрисдикции города Москвы», кроме суммы ущерба, с актрисы также взыскана государственная пошлина в размере 5617 рублей. Решение суда было принято в полном объёме. Информация о ДТП и обстоятельствах происшествия в материалах не раскрывается.

Ранее стало известно о начале судебного разбирательства в семье Товстиков по разделу имущества. Иск подала бывшая супруга бизнесмена Елена.

Читайте также:


Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0