«Ленинград» и Киркоров стали самыми дорогими артистами на корпоративах
Самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративных мероприятиях в России стали группа «Ленинград» и певец Филипп Киркоров. Об этом сообщает ТАСС.
Как оказалось, их гонорары заметно превышают средние ставки по рынку. Группа «Ленинград» выступает на корпоративах минимум за 20 миллионов рублей, тогда как Киркоров берёт от 12 миллионов рублей. В число самых дорогих артистов также вошли Григорий Лепс с гонораром от 10 миллионов, Леонид Агутин — 8 миллионов, а Любовь Успенская — 5 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что число концертов Филиппа Киркорова за последние два года сократилось на 84%. При этом артист повысил ценник за свои выступления.
