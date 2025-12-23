Милонов: «Битву экстрасенсов» не закроют, пока депутаты обращаются к звездам шоу

23 декабря 2025, 13:20

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Шоу «Битва экстрасенсов» пока не получится закрыть, так как некоторые чиновники обращаются за помощью к участникам проекта. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.





В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что шоу остается рейтинговым, так как людям нравятся истории о мистике.





«Конечно, создатели шоу прекрасно это знают и умело используют данные уловки для удержания внимания зрителей», — отметил депутат.

«Дело в том, что у нас в парламенте есть личности, которые лоббируют интересы данного проекта, потому что в нем участвуют те люди, к которым они обращаются за помощью. Пока наши депутаты будут посещать так называемых экстрасенсов из “Битвы”, полагаю, проект будет жить», — сказал Милонов.