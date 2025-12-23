Милонов: «Битву экстрасенсов» не закроют, пока депутаты обращаются к звездам шоу
Шоу «Битва экстрасенсов» пока не получится закрыть, так как некоторые чиновники обращаются за помощью к участникам проекта. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что шоу остается рейтинговым, так как людям нравятся истории о мистике.
«Конечно, создатели шоу прекрасно это знают и умело используют данные уловки для удержания внимания зрителей», — отметил депутат.По словам Милонова, проект не удалось закрыть не из-за высоких рейтингов, а из-за некоторых депутатов. Они посещают участников шоу, в связи с чем не заинтересованы в завершении передачи.
«Дело в том, что у нас в парламенте есть личности, которые лоббируют интересы данного проекта, потому что в нем участвуют те люди, к которым они обращаются за помощью. Пока наши депутаты будут посещать так называемых экстрасенсов из “Битвы”, полагаю, проект будет жить», — сказал Милонов.К тому же чиновник в очередной раз раскритиковал шоу. Он отметил, что сюжеты программы являются постановкой. При этом экстрасенсов и эзотериков Милонов назвал шарлатанами.