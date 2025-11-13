Дочери за границей, решение усыновить ребёнка и скандалы на «Суперстар!»: как живёт телеведущий Вадим Такменёв?
Вадим Такменёв – российский журналист, телеведущий и заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ». Как живут его покинувшие Россию дочери, почему он хочет усыновить ребёнка, и за что на него набросились зрители шоу «Суперстар!» – в материале «Радио 1».
Детство
Вадим Такменёв появился на свет 14 ноября 1974 года в городе Анжеро‑Судженске Кемеровской области. Его отец работал в строительной компании, а мать была заведующей детским садом. Уже в школьные годы мальчик проявил интерес к журналистике – с шестого класса он писал заметки для местной газеты. После распада СССР на телевидении стали появляться довольно смелые общественно-политические передачи, в том числе программа «Взгляд», выпуски которой юный Такменёв старался не пропускать.
Первый опыт в будущей профессии Вадим получил в редакции местного издания «Борьба за уголь», где началась его карьера провинциального корреспондента. Позже он поступил в Кемеровский государственный университет, который окончил в 1996 году, получив диплом журналиста.
Карьера
На последнем курсе вуза Такменёв устроился в штат кузбасского филиала «НТВ», а через два года стал руководителем новостного отдела «НТВ-Ростов». Работа в Южном отделении телеканала была насыщенной: ежегодно выпускалось около 300 репортажей, репортёры регулярно выезжали в командировки за эксклюзивными материалами. В преддверии наступления нового тысячелетия журналиста перевели в Москву.
События 2000-х, связанные со сменой руководства «НТВ», заставили его на время покинуть канал. В этот период он сотрудничал с ТВС и участвовал в проектах «ТВ-6». По просьбе коллеги Леонида Парфенова Вадим вернулся на «НТВ» в качестве специального корреспондента его знаменитого проекта «Намедни».
Главным проектом Такменева стала программа «Центральное телевидение», за которую он и его коллега Анна Кастерова получили всероссийские журналистские премии. Благодаря этому проекту Вадим завоевал популярность и репутацию эксперта, а среди его собеседников были президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Со временем передача сместила фокус с политики на репортажи о жизни представителей отечественного шоу-бизнеса.
Весной 2020 года Вадим принял участие в музыкальном шоу «Маска», выступив в маске хамелеона с композицией «Зацепила меня». Осенью того же года он стал ведущим вокального проекта «Ты супер!».
В ноябре 2020-го Такменев также участвовал в перезапуске шоу «Суперстар! Возвращение», где выступал с певицей Лолитой Милявской.
Личная жизнь
Семейное счастье Вадим Такменёв обрёл в 1995 году. Свою будущую супругу Елену он встретил ещё в Кемеровском университете, когда они были студентами. Знакомство произошло на молодёжной вечеринке, организованной Евгением Гришковцом в театре «Ложа». Романтические отношения длились около года, после чего пара решила жениться. В браке родились две дочери – Полина и Агата.
Журналисту удаётся совмещать карьеру и семью. Несколько лет назад Такменёв приобрёл просторный частный дом под Звенигородом. Супруги сразу полюбили новое место. Жена Вадима не работает и много времени проводит в загородном доме, занимаясь разведением роз и выведением новых сортов овощей. В семье также живёт йоркширский терьер Шелли, которого завели по просьбе дочерей.
Дочери за границей и решение усыновить ребёнка
Старшая дочь Такменёва Полина получила образование в медицинском университете в Австрии, где встретила будущего мужа, от которого родила сына Феликса. Вероятнее всего, девушка останется жить там. А вот младшая наследница телеведущего – Агата – получив образование на гостинично-туристическом факультете в Сингапуре, всё же планирует вернуться в Россию. На родине она собирается строить карьеру по своей специальности. В феврале 2025 года Такменёв объявил, что Агата беременна.
Вадим активно поддерживает связь с дочерями, часто возит их на отдых и дарит подарки.
Однако, когда девочки покинули родительский дом площадью 200 м², Такменёв и его супруга остались в одиночестве. Во время съёмок шоу «Ты супер!» Вадим настолько проникся историей мальчика из детского дома, что пригласил его в гости и даже планировал усыновить.
«Я могу дать этому ребенку всё. У меня есть возможности и силы», – признавался журналист.
В момент съёмок «Ты супер!» Вадим признавался, что он и супруга Елена мечтают о ребёнке. Однако усыновить мальчика не удалось, их опередила другая семья. Журналист не исключает, что в будущем ещё встретит «своего» ребёнка, ведь он всегда мечтал о сыне.
Скандалы на «Суперстар!»
В 2025 году финал пятого сезона шоу «Суперстар» обернулся настоящим скандалом. Судьи неожиданно занизили оценки Азизе за выступление, из-за чего она опустилась с первого на третье место. Поклонники певицы обрушились с критикой на руководителя проекта Вадима Такмёнева, требуя пересмотра результатов и проведения народного голосования.
Но в итоге певице всё же не удалось одержать победу, после чего шоу обвинили в фабрикации исхода.
Годом ранее телеканал НТВ устроил онлайн-презентацию 4 сезона «Суперстар!», в ходе которой также вспыхнул скандал. Участница Лика Стар случайно, а может быть и намеренно, раскрыла, кто одержит победу в финале. Такменёв накричал на неё, требуя молчать, но зрители сразу поняли, о ком идёт речь.
Вадим Такменёв сейчас
В начале 2024 года Вадим Такменёв получил Орден Почёта за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу.
В настоящее время телеведущий продолжает появляться в еженедельной информационно-развлекательной телепрограмме «Центральное телевидение» на телеканале «НТВ» и заниматься проектом «ВИА Суперстар».