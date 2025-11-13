Дочери за границей, решение усыновить ребёнка и скандалы на «Суперстар!»: как живёт телеведущий Вадим Такменёв?

13 ноября 2025, 16:20

Вадим Такменёв (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Вадим Такменёв – российский журналист, телеведущий и заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ». Как живут его покинувшие Россию дочери, почему он хочет усыновить ребёнка, и за что на него набросились зрители шоу «Суперстар!» – в материале «Радио 1».





Содержание Детство Карьера Личная жизнь Дочери за границей и решение усыновить ребёнка Скандалы на «Суперстар!» Вадим Такменёв сейчас

Детство

Вадим Такменёв (фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Карьера

Вадим Такменёв (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Личная жизнь

Вадим Такменёв с женой и внуком (фото: Instagram* @vadimtakmenev)

Дочери за границей и решение усыновить ребёнка

Дочери Вадима Такменёва (фото: Instagram* @vadimtakmenev)

«Я могу дать этому ребенку всё. У меня есть возможности и силы», – признавался журналист.

Скандалы на «Суперстар!»

Вадим Такменёв (фото: Instagram* @vadimtakmenev)



Вадим Такменёв сейчас