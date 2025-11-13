Роман с женатым шаманом, роскошный дом на Рублёвке и интимные объятья с концертным директором: тайны личной жизни Полины Гагариной
Полина Гагарина — одна из самых ярких и популярных певиц современной российской эстрады, чья жизнь не менее интересна, чем творчество. За её успехами скрывается сложная история, включающая ранние потери, перемены в личной жизни и неожиданные романтические интриги. Подробнее – в материале «Радио 1».
Биография
Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. Её мать, Екатерина Мучкаева, была профессиональной балериной и танцовщицей, а отец, Сергей Гагарин, работал врачом. Девочка рано лишилась отца – его не стало в 1993 году, когда маленькой Полине было всего шесть лет.
Детство певицы прошло не только в России. Несколько лет она жила в Греции, где мама работала в афинском театре «Алсос». Именно там Полина посещала детский сад и закончила первый класс. Однако после завершения контракта матери девочка вернулась в Россию и поселилась у бабушки в Саратове.
Позже Гагарина вспоминала, что из-за частых переездов ей пришлось сменить шесть школ. После возвращения в родную Москву Полина поступила в музыкальную школу и параллельно занималась в Московском детском театре эстрады.
В 14 лет, окончив девять классов общеобразовательной школы, Гагарина поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Позднее, в 2006–2010 годах, она продолжила образование на актёрском факультете Школы-студии МХАТ, где училась на курсе Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.
Личная жизнь
Полина Гагарина была замужем дважды. Первым её супругом стал актёр Петр Кислов, известный по фильмам и сериалам «Закрытая школа», «Псих» и «Поп». Их свадьба состоялась в 2007 году, и в том же году у пары родился сын Андрей. Однако семейная жизнь продлилась недолго – супруги расстались, сохранив уважительные отношения ради ребёнка.
Поначалу бывшим супругам было непросто наладить общение – отношения после расставания оставались напряжёнными. По слухам, причиной конфликта стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым Полина начала встречаться после разрыва с Исхаковым. Со временем артисты сумели простить друг друга и нашли общий язык ради дочери.
Сегодня Полина и Дмитрий поддерживают дружеские отношения и нередко появляются вместе с детьми на светских мероприятиях. У Исхакова сложились тёплые отношения и с сыном певицы от первого брака: Андрей считает Дмитрия своим другом.
Отношения с танцором
После развода с Исхаковым Гагарина начала активно делиться в личном блоге фотографиями с 35-летним танцором Стасом Миковым. На тот момент он уже пять лет работал в коллективе звезды и был женат на их общей знакомой, танцовщице Оксане Стратулат. Свой роман с женатым танцором Полина не подтверждала и не комментировала, но не скрывала, что летала вместе с ним в отпуск. В шоу-бизнесе быстро распространились слухи об их романе.
Позднее интерес к личной жизни певицы снова вспыхнул, когда она внезапно появилась на публике в объятиях своего концертного директора Сергея Сметанина. Это произошло летом 2025 года на презентации нового альбома Леонида Агутина. Их общение показалось присутствующим слишком тёплым, чтобы быть исключительно рабочим. При этом близкие певицы уверяют, что её сердце всё же занимает Миков. Судя по его публикациям в соцсетях, мужчина активно увлекается духовными практиками и называет себя «телесным терапевтом и шаманом по природе».
Роскошный особняк на Рублёвке
Полина Гагарина предпочитает не раскрывать подробности личной жизни и не рассказывает, где живет со своей семьей. Однако журналистам удалось выяснить, что особняк певицы находится в элитном жилом комплексе «Риверсайд» на Новой Риге.
Как отметила эксперт по элитной недвижимости Алена Радыш в беседе с «Комсомольской правдой», это один из самых закрытых и престижных посёлков Подмосковья. Там всего 142 дома, а цены начинаются от одного миллиона долларов. Содержание жилья также обходится звезде в круглую сумму – только на коммунальные платежи и охрану уходит порядка 150 тысяч рублей в месяц.
Дом Гагариной площадью около 960 квадратных метров стоит на участке в 44 сотки. По оценке эксперта, только земля с видом на реку оценивается примерно в 300 миллионов рублей, а стоимость самого дома превышает шесть миллионов долларов (около 488 миллионов рублей).
В доме три этажа, включая цокольный, где оборудованы спа-зона и прачечная. На первом уровне – гостиная, кухня, кабинет и столовая с панорамными окнами. На втором расположены личные апартаменты Полины, спальня, гардеробная, а также детские и гостевые комнаты. На участке – детская площадка и традиционная русская баня.
Дом Полины Гагариной по праву считается одним из самых дорогих в отечественном шоу-бизнесе.
Полина Гагарина сейчас
Певица продолжает активную концертную деятельность – выступления расписаны до апреля 2026 года. В этом году ожидаются ещё два выхода Гагариной на большую сцену – в Самаре и Саратове.
12 ноября продюсер Сергей Дворцов назвал Гагарину одной из лучших певиц современной российской эстрады.