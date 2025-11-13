Депутат Бородин призвал «отменить» Дмитрия Диброва за скандальное поведение

13 ноября 2025, 13:54

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Шоумен Дмитрий Дибров в последние месяцы неоднократно становился объектом обсуждений из-за громкого развода, поддержки полигамных отношений и публикации «голого» видео. В связи с этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью «Абзацу» заявил, что Диброва следует «отменить» и запретить его появление на федеральных каналах.





По мнению Бородина, шоумен несет деструктив, пропагандирует нетрадиционные ценности и западную культуру, что негативно влияет на молодежь.





«Такие вещи должны контролироваться. Эти люди вообще не должны появляться на ТВ, даже в качестве экспертов. Этот шоумен опасен для общества, так как он распространяет западную культуру. Его нужно запретить показательно, чтобы остальным было неповадно», — подчеркнул Бородин.