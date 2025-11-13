Светлана Ходченкова рассказала, как борется со старением

13 ноября 2025, 08:18

Актриса Ходченкова поделилась мнением о возрастных изменениях

Светлана Ходченкова (Instagram* / @svetlana_khodchenkova)

42‑летняя актриса Светлана Ходченкова поделилась своим взглядом на возрастные изменения и профессиональное развитие. Об этом она рассказала в интервью «Кино Mail.ru».





Артистка подчеркнула, что воспринимает старение как естественную часть жизни и не испытывает тревоги по поводу внешних перемен. По словам Ходченковой, для неё приоритетом является внутреннее развитие, а не борьба с признаками времени.



«Я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — призналась звезда.