Светлана Ходченкова рассказала, как борется со старением
42‑летняя актриса Светлана Ходченкова поделилась своим взглядом на возрастные изменения и профессиональное развитие. Об этом она рассказала в интервью «Кино Mail.ru».
Артистка подчеркнула, что воспринимает старение как естественную часть жизни и не испытывает тревоги по поводу внешних перемен. По словам Ходченковой, для неё приоритетом является внутреннее развитие, а не борьба с признаками времени.
«Я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — призналась звезда.Актриса отметила, что получает особое удовольствие от работы над ролями. Ей интересно воплощать на экране персонажей разных возрастов и жизненных состояний.
Несмотря на закрытый образ жизни и сдержанность в соцсетях, Светлана периодически делится с поклонниками фрагментами своих тренировок. Недавно она опубликовала видео с занятий по танцу на пилоне и привела в восторг поклонников своей спортивной формой.