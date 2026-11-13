Дочери за рубежом, мечта об усыновлении и конфликты в шоу «Суперстар!»: что известно о жизни Вадима Такменёва?
Вадим Такменёв известен зрителям как ведущий «Центрального телевидения» и руководитель музыкальных проектов НТВ. Его дочери учились за границей, а сам журналист мечтал усыновить ребёнка. Рассказываем, как сложилась карьера телеведущего, чем занимается его семья и почему поклонники шоу «Суперстар!» критиковали проект, в материале «Радио 1».
Детство и начало карьеры Вадима ТакменёваВадим Такменёв родился 14 ноября 1974 года в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Его отец работал в строительной компании, а мать заведовала детским садом. Интерес к журналистике будущий телеведущий проявил ещё в школе. С шестого класса он писал заметки для местной газеты. Такменёв следил за общественно-политическими передачами и старался не пропускать выпуски программы «Взгляд». Первый профессиональный опыт журналист получил в редакции газеты «Борьба за уголь». Затем он поступил в Кемеровский государственный университет и в 1996 году окончил факультет журналистики.
Работа на НТВ и «Центральное телевидение»На последнем курсе университета Такменёв устроился в кузбасский филиал НТВ. Через два года он возглавил новостной отдел «НТВ-Ростов». Журналисты южного отделения много ездили в командировки и ежегодно выпускали около 300 репортажей. Накануне нового тысячелетия Вадим переехал в Москву. После смены руководства НТВ он на время ушёл с канала и сотрудничал с ТВС и «ТВ-6». Позднее Леонид Парфёнов предложил ему вернуться на НТВ в качестве специального корреспондента программы «Намедни».
Широкую известность Такменёву принесла программа «Центральное телевидение». Со временем передача стала уделять больше внимания жизни российского шоу-бизнеса. В 2020 году журналист попробовал себя в музыкальных проектах. В шоу «Маска» он выступил в костюме хамелеона и исполнил песню «Зацепила меня». Осенью того же года Такменёв стал ведущим проекта «Ты супер!» и принял участие в перезапуске шоу «Суперстар! Возвращение».
Жена и дочери Вадима ТакменёваС будущей супругой Еленой журналист познакомился во время учёбы в Кемеровском университете. Они встретились на молодёжной вечеринке в театре «Ложа». Примерно через год после знакомства пара поженилась. Свадьба состоялась в 1995 году. В семье родились две дочери — Полина и Агата. Несколько лет назад телеведущий купил дом под Звенигородом. Его супруга занимается там разведением роз и выращиванием новых сортов овощей. По просьбе дочерей семья завела йоркширского терьера Шелли.
Как живут дочери Такменёва за границейСтаршая дочь Полина получила медицинское образование в Австрии. Там она познакомилась с будущим мужем и родила сына Феликса. По всей видимости, Полина планирует остаться в этой стране. Младшая дочь Агата училась в Сингапуре на гостинично-туристическом факультете. В отличие от сестры, она собирается вернуться в Россию и работать по специальности. В феврале 2025 года Такменёв сообщил, что Агата ждёт ребёнка. Журналист поддерживает связь с дочерьми, дарит им подарки и приглашает на совместный отдых.
Почему Вадим Такменёв хотел усыновить ребёнкаПосле отъезда дочерей телеведущий и его супруга остались вдвоём в загородном доме. Во время съёмок проекта «Ты супер!» Такменёв познакомился с мальчиком из детского дома. Его история так тронула журналиста, что он пригласил ребёнка в гости и задумался об усыновлении.
«Я могу дать этому ребёнку всё. У меня есть возможности и силы», — признавался телеведущий.
Однако усыновить мальчика семья не успела: его приняли другие родители. Такменёв рассказывал, что всегда мечтал о сыне и не исключает возможности усыновления в будущем.