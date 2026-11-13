13 ноября 2026, 16:05

Вадим Такменев (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Вадим Такменёв известен зрителям как ведущий «Центрального телевидения» и руководитель музыкальных проектов НТВ. Его дочери учились за границей, а сам журналист мечтал усыновить ребёнка. Рассказываем, как сложилась карьера телеведущего, чем занимается его семья и почему поклонники шоу «Суперстар!» критиковали проект, в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры Вадима Такменёва Работа на НТВ и «Центральное телевидение» Жена и дочери Вадима Такменёва Как живут дочери Такменёва за границей Почему Вадим Такменёв хотел усыновить ребёнка Скандалы вокруг шоу «Суперстар!» Чем занимается Вадим Такменёв сейчас

Детство и начало карьеры Вадима Такменёва

Работа на НТВ и «Центральное телевидение»

Вадим Такменев (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Жена и дочери Вадима Такменёва

Как живут дочери Такменёва за границей

Почему Вадим Такменёв хотел усыновить ребёнка

«Я могу дать этому ребёнку всё. У меня есть возможности и силы», — признавался телеведущий.

Скандалы вокруг шоу «Суперстар!»

Вадим Такменев (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Чем занимается Вадим Такменёв сейчас