Солист группы «На-На» Игонин рассказал, почему песни 90-х остаются популярными

13 ноября 2026, 12:43

Группа «На-На» (Фото: Instagram* @group_nana_)

Участники «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и вокалист Михаил Игонин рассказали о выступлении на «Дискаче 90-х» в МТЛ «Арена» и назвали причины востребованности хитов того времени.





В интервью «Леди Mail» Игонин объяснил популярность песен 90-х их подлинностью: тогда музыку создавали живые авторы, а не плагины и искусственный интеллект.

«В песнях 90-х есть душа, поэтому они до сих пор и нравятся людям. Сегодня же песни стали пластмассовыми, одинаковыми. Все друг друга копируют и стремятся к одному — добиться популярности в чартах, чтобы впоследствии её монетизировать. Раньше же артисты пели, потому что хотели радовать слушателей и просто потому что любили это делать, а не исключительно ради наживы, как это происходит сейчас», — рассказал певец.