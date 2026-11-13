«Пожертвовал своим состоянием»: Александр Ревва вступился за Филиппа Киркорова после скандала

13 ноября 2026, 15:00

Александр Ревва призвал не осуждать Филиппа Киркорова за выступление в Тюмени

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва поддержал Филиппа Киркорова после скандального концерта в Тюмени. Певец призвал зрителей с пониманием относиться к артистам и не ждать повода для критики даже от тех исполнителей, которыми они восхищаются. Свою позицию он озвучил на премии «Звезды хайпа», передает Telegram-канал «Звездач».





Ревва отметил, что публика нередко предъявляет знаменитостям завышенные ожидания, а затем разочаровывается, если выступление проходит не так, как хотелось бы. По его мнению, в подобных ситуациях важно учитывать обстоятельства и состояние артиста.





«Очень странно, когда люди ждут, когда споткнется любимый артист. Люди, любите своих артистов, они лекари душ. Надо войти в ситуацию. Не выйти? Люди ждали. Филипп вышел, пожертвовал своим состоянием. Входите в ситуацию, в положение артиста. Люди очень много всего ожидают, а потом разочаровываются. Ну да, они увидела артиста не в очень здравом состоянии. Получайте то, что получаете», — высказался певец.