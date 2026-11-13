Оксане Самойловой запретили открывать бизнес в России
Блогер Оксана Самойлова не сможет открыть новый бизнес в России до сентября 2029 года.
Как сообщает РИА Новости, причиной ограничения стала недостоверная информация об адресе, которую компания ООО «Семми бьюти» указала в ЕГРЮЛ. Налоговая ввела запрет 24 сентября, и он продлится три года. У Самойловой есть ещё две компании, которые занимаются розничной торговлей одеждой.
Согласно законодательству, ФНС может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей либо руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных. Ограничение касается именно регистрации нового бизнеса и не затрагивает уже действующие компании предпринимательницы.
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