Популярный стример StRoGo (Иван Шурпатов) за несколько лет прошёл путь от скромных трансляций Minecraft до победы на премии SLAY 2024 в номинации «Лучший стример Counter-Strike 2». Сегодня его знают миллионы зрителей на Twitch. «Радио 1» расскажет, с кем встрчается блогер и как началась его карьера. ​





Кто такой StRoGo

Биография StRoGo

Начало карьеры StRoGo

Победа на SLAY 2024

Личная жизнь Ивана StRoGo Шурпатова

Сколько зарабатывает StRoGo

«Я не покупаю сейчас почти никакие шмотки брендовые, практически ничего не покупаю, кроме квартиры. А сколько примерно зарабатываю в месяц? Сейчас из-за того, что у меня есть реклама на Twitch, выходит побольше. Они ещё взяли на три месяца меня, поэтому в месяц может выйти где-то 2 миллиона рублей», — говорил он.

Как живет StRoGo сейчас