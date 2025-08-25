Доходы 2 млн в месяц и статус лучшего стримера по CS в 2024 году: как живет StRoGo
Популярный стример StRoGo (Иван Шурпатов) за несколько лет прошёл путь от скромных трансляций Minecraft до победы на премии SLAY 2024 в номинации «Лучший стример Counter-Strike 2». Сегодня его знают миллионы зрителей на Twitch. «Радио 1» расскажет, с кем встрчается блогер и как началась его карьера.
Кто такой StRoGoStRoGo — популярный российский стример и блогер, настоящее имя которого Иван Шурпатов. Он приобрёл известность благодаря яркой харизме, необычным фишкам на стримах и умению выстраивать тёплый контакт с аудиторией. Сегодня его знают как одного из самых узнаваемых игроков в Counter-Strike 2 и участников сквадов Freak Squad и Monkey Squad.
Биография StRoGoИван Шурпатов родился 6 июля 2002 года в Ленинградской области, в пригороде Санкт-Петербурга. Детство и юность он провёл в родном регионе, после окончания школы переехал в Северную столицу. Информации о семье немного. По разным данным, Иван либо родился в семье военнослужащих, либо в семье, где отец работал менеджером, а мать — бухгалтером. У блогера есть два младших брата, с которыми он поддерживает близкие отношения. Иногда Шурпатов проводил совместные стримы с одним из братьев.
Начало карьеры StRoGoПервые шаги в стриминге Иван сделал в 2017 году, когда ему было всего 15 лет. На слабом компьютере он начинал с Minecraft, постепенно откладывая подаренные деньги, чтобы купить более мощное оборудование. С обновлённым ПК в его трансляциях появились Counter-Strike и Fortnite. Настоящий рост популярности пришёл к Шурпатову после знакомства с известным стримером Вадимом Evelone192 Козаковым. Сначала Иван был его модератором в чате, а позже они стали сотрудничать и вместе основали Freak Squad — один из самых узнаваемых сквадов на Twitch.
Сначала StRoGo выглядел довольно скромным и зажатым, но постепенно раскрылся как харизматичный и весёлый ведущий. Его узнаваемые жесты, включая манеру поправлять чёлку и строить «фигуры» бровями, быстро стали фирменной частью образа. Сегодня основной контент StRoGo связан с Counter-Strike 2. Помимо личных трансляций, он комментирует турниры, участвует в шоу коллег и проводит IRL-стримы. На его Twitch-канал подписаны более 1,2 миллиона зрителей, а средний онлайн достигает 10 тысяч человек.
Победа на SLAY 2024В 2024 году Иван Шурпатов стал лауреатом престижной премии SLAY, которую ежегодно проводит Вячеслав Buster Леонтьев. StRoGo победил в номинации «Лучший стример по Counter-Strike 2». Эта награда закрепила его статус одного из ведущих русскоязычных стримеров.
Личная жизнь Ивана StRoGo ШурпатоваНесмотря на многочисленные слухи, известно, что уже несколько лет Иван встречается с Дарьей Кудановой, более известной как Gaechkatm. Пара регулярно появляется вместе на стримах и публичных мероприятиях, а также делится совместными видео.
Сколько зарабатывает StRoGoФинансовые результаты деятельности Шурпатова впечатляют. По его словам, ещё летом 2023 года доход от Twitch составлял около 2 миллионов рублей в месяц. Сейчас эта сумма, вероятно, стала ещё выше благодаря партнёрским программам и рекламным контрактам.
В интервью он отмечал, что не тратит деньги на дорогие бренды, предпочитая вкладываться в недвижимость и оборудование для стримов.
«Я не покупаю сейчас почти никакие шмотки брендовые, практически ничего не покупаю, кроме квартиры. А сколько примерно зарабатываю в месяц? Сейчас из-за того, что у меня есть реклама на Twitch, выходит побольше. Они ещё взяли на три месяца меня, поэтому в месяц может выйти где-то 2 миллиона рублей», — говорил он.