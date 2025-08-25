Леру Кудрявцеву застукали в объятиях певца SHAMAN

25 августа 2025, 16:29

Лера Кудрявцева обняла певца SHAMAN после его выступления на «Новой волне»

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций при виде Ярослава Дронова, также известного под псевдонимом SHAMAN. Она заключила его в объятия после того, как он исполнил песню «Девчонка-девчоночка». Подробности приводит URA.RU.





На фестивале «Новая волна» в Казани певец представил свою версию хита Жени Белоусова. Первой его выступление оценила телеведущая — она танцевала под песню еще на репетиции. Но самое интересное произошло уже во время мероприятия.



«Браво!» — закричала Кудрявцева, как только Дронов закончил петь, и направилась в его сторону.