Леру Кудрявцеву застукали в объятиях певца SHAMAN
Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций при виде Ярослава Дронова, также известного под псевдонимом SHAMAN. Она заключила его в объятия после того, как он исполнил песню «Девчонка-девчоночка». Подробности приводит URA.RU.
На фестивале «Новая волна» в Казани певец представил свою версию хита Жени Белоусова. Первой его выступление оценила телеведущая — она танцевала под песню еще на репетиции. Но самое интересное произошло уже во время мероприятия.
«Браво!» — закричала Кудрявцева, как только Дронов закончил петь, и направилась в его сторону.Когда Ярослав заметил Леру и захотел ее поприветствовать, та спонтанно обняла его. На секунду отстранившись и посоветовав ему включить в репертуар больше песен в подобном стиле, она вновь приобняла его за плечи.