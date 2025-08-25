Достижения.рф

Леру Кудрявцеву застукали в объятиях певца SHAMAN

Лера Кудрявцева обняла певца SHAMAN после его выступления на «Новой волне»
Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций при виде Ярослава Дронова, также известного под псевдонимом SHAMAN. Она заключила его в объятия после того, как он исполнил песню «Девчонка-девчоночка». Подробности приводит URA.RU.



На фестивале «Новая волна» в Казани певец представил свою версию хита Жени Белоусова. Первой его выступление оценила телеведущая — она танцевала под песню еще на репетиции. Но самое интересное произошло уже во время мероприятия.

«Браво!» — закричала Кудрявцева, как только Дронов закончил петь, и направилась в его сторону.
Когда Ярослав заметил Леру и захотел ее поприветствовать, та спонтанно обняла его. На секунду отстранившись и посоветовав ему включить в репертуар больше песен в подобном стиле, она вновь приобняла его за плечи.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0